Belgique: le coup de gueule de Lukaku après les insultes racistes contre Kompany

Romelu Lukaku, attaquant international belge, s’est emporté sur les réseaux sociaux après les insultes racistes subies par Vincent Kompany, lors d’un match à Bruges ce week-end en Belgique.

Ce devait être un choc entre prétendants au titre. Mais les agissements immondes d’une partie des supporters locaux a relégué l’intérêt sportif au second plan, samedi lors du match entre le Club Bruges et Anderlecht (2-2). Vincent Kompany, ancien défenseur légendaire de Manchester City désormais entraîneur d’Anderlecht, a dénoncé les insultes racistes dont lui et son staff ont été victimes tout au long de la rencontre.

"Allez-vous faire voir avec vos hashtags"

Ancien partenaire de Kompany en sélection, Romelu Lukaku, star de Chelsea, a publié un message sur Instagram pour réclamer des sanctions exemplaires auprès des instances. Et "Big Rom" veut taper fort, pas une nouvelle campagne de communication. "J'espère que vous allez prendre des actions concrètes, a-t-il exhorté. Qu'une icône comme Vincent Komany soit insultée à cause de sa couleur de peau... Assez, c'est assez! Allez-vous faire voir avec vos hashtags, prenez maintenant des actions concrètes".

Le message de Romelu Lukaku sur Instagram © Capture Instagram

Samedi, Vincent Kompany avait fait part de son dégoût à l’issue de la rencontre. "Je ne vais pas parler du match aujourd'hui, avait-il lancé au micro d’Eleven Sports. Je quitte ce match dégouté. Pendant toute la rencontre, moi et mon staff avons été insultés. Des injures racistes qui visaient aussi les joueurs. La journée se clôture donc mal. Je vais m’abstenir de tout commentaire. Je vais me réunir avec mon staff et avec les gens qui comptent pour moi. On ne devrait plus vivre ça aujourd'hui. Au revoir."

Quelques minutes plus tard, l’ancien défenseur avait donné des précisions sur le calvaire vécu pendant la rencontre. "Si c'est un résultat logique? Cela m'importe peu, avait-il lancé. Je vais faire très court. Pendant toute la partie, mon staff et moi avons été insultés de 'singes noirs'. Je n'en peux vraiment plus. Je sais que c'est aussi comme ça sur d'autres terrains de foot mais on a beaucoup donné pour ce pays et on vient juste jouer au foot. Donc le match m'importe peu. Je ne veux pas entrer en conflit avec Bruges mais là, je veux juste rentrer chez moi."