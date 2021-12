Premier League: Jorginho et Lukaku offrent la victoire à Chelsea face à Aston Villa

Chelsea était mené mais s'est finalement imposé face à Aston Villa (3-1), grâce à des buts de Jorginho et Romelu Lukaku dimanche lors du Boxing Day. Les Blues retrouvent le chemin de la victoire après deux matchs nuls.

Même privé de leur entraîneur Steven Gerrard, à l’isolement après avoir été testé positif au Covid samedi, Aston Villa a cru à l’exploit face à Chelsea. Tout avait d’ailleurs parfaitement démarré, avec un but contre-son-camp de Reece James au terme d’une première demi-heure où les Villans avaient imposé une grosse intensité aux Blues.

Les joueurs de Thomas Tuchel, qui vivent une période compliquée avec une défaite et deux nuls sur leurs quatre derniers matchs de Premier League, auraient pu douter. Mais une grosse faute de Matty Cash dans la surface de réparation a rapidement offert un pénalty à Chelsea. Jorginho s’est chargé de le transformer pour remettre les siens à hauteur, six minutes seulement après l’ouverture du score d’Aston Villa.

Lukaku entre en jeu et fait la différence

En deuxième période, les Villans sont revenus moins forts, incapables de mettre la même pression sur la défense londonienne. Romelu Lukaku, entré au retour des vestiaires, en a profité pour donner l’avantage à Chelsea. L’attaquant belge avait loupé les deux derniers matchs pour Covid, mais il a soigné son retour. Il n’avait plus marqué en Premier League depuis le 11 septembre, déjà face à Aston Villa.

Dans le temps additionnel, Lukaku et Jorginho ont brillé encore un peu plus. Le Belge, lancé en profondeur, est allé obtenir un pénalty que l'Italien a transformé. C'est déjà la 3e fois cette saison que Jorginho inscrit un doublé sur pénalty après les matchs contre Leeds en Premier League et Malmö en Ligue des champions.

Avec cette victoire, les Blues renouent avec la victoire, remontent à hauteur de Liverpool dont le match du jour a été annulé et s’évitent de voir Arsenal et Tottenham se rapprocher trop dangereusement de leur troisième place. Mais les prochaines semaines s’annoncent coriaces pour Chelsea, qui affrontera Liverpool, Manchester City et Tottenham au mois de janvier en Premier League.