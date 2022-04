Chelsea: Tuchel en remet une couche sur Lukaku

Plus vraiment en odeur de sainteté à Chelsea, Romelu Lukaku passe plus de temps sur le banc que sur les terrains. Régulièrement pointé du doigt par Thomas Tuchel, "Big Rom" a de nouveau été publiquement ciblé par son coach pour sa condition physique insuffisante.

Un petit quart d’heure contre Palace ce week-end. Absent à Southampton et à Madrid. Une petite demi-heure contre Brentford. La dernière fois que Romelu Lukaku a démarré un match, c’était il y a un mois, en quart de finale de Cup contre Middlesbrough. Auteur d’un début de saison tonitruant avec Chelsea, l’attaquant belge vit de derniers mois bien compliqués avec les Blues.

Dans la capitale londonienne, qu’il a retrouvée l’été dernier sept ans après son départ, Lukaku peine à retrouver son rendement et semble avoir perdu sa confiance autant que celle de Thomas Tuchel. Régulièrement ciblé par son coach dans les médias, le buteur de 28 ans a reçu une nouvelle pique de la part du technicien allemand dimanche. Qui a pointé du doigt son manque de condition physique après la qualification de Chelsea en finale de la compétition face aux Eagles (2-0), une rencontre où le Belge a trouvé le poteau seul face au but dans le temps additionnel.

Se contenter de rares titularisations en Cup

"Il n’était pas prêt physiquement pour l’intensité de demi-finale de FA Cup, a lâché Tuchel en conférence de presse. Ce n’est pas facile d’aborder un tel match après une blessure (Lukaku n’avait pas joué les deux derniers matches à cause d’un souci au talon, ndlr). Il n’a pas eu autant de minutes récemment que les autres joueurs, sa condition physique n’est pas tout à fait au point, sinon il y aurait eu de grandes chances de débuter aujourd’hui."

Romelu Lukaku aurait probablement été aligné d’entrée, puisque Chelsea jouait en Cup, seule compétition où Tuchel place son attaquant comme titulaire désormais. Il avait ainsi débuté sur le banc le quart aller de Ligue des champions contre le Real, où son entrée maladroite avait largement fait jaser outre-Atlantique.

Tuchel: "Attendre, être patient, travailler dur"

"Il a eu une énorme occasion contre le Real Madrid et les choses peuvent aller très vite. Personne ne sait ce que ce but aurait fait pour nous s’il avait saisi sa chance de la tête en fin de match, a estimé Tuchel. C’est exactement ce qu’il doit faire: attendre, être patient, travailler dur et faire passer l’équipe en premier. Être prêt à aider l’équipe, parce qu’en tant qu’attaquant vous pouvez aider en quelques secondes."

Dépassé dans la hiérarchie des attaquants de pointe par Kai Havertz et Timo Werner, "Big Rom" voit son avenir s’obscurcir de semaine en semaine à Londres. Il avait été transféré l’été dernier en provenance de l’Inter Milan lors d'une transaction record pour le club anglais (115 millions d’euros).