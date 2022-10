Chelsea: l'inattendu retour en grâce de Kepa Arrizabalaga

Gardien le plus cher de l'histoire, Kepa Arrizabalaga n'était plus titulaire à Chelsea depuis l'arrivée d'Edouard Mendy il y a deux ans. Mais à force de travail et de patience, le gardien espagnol semble avoir retrouvé une place de choix dans l'effectif de Graham Potter.

Qu’est-il arrivé à Kepa ? C’est la question que tout le monde se posait il y a deux ans, et que tout le monde se pose à nouveau, pour des raisons totalement différentes. En 2020, le portier espagnol de Chelsea affichait un niveau de performance de plus en plus faible et semblait ne plus rien maîtriser sur le plan émotionnel. Il perdait sa place au profit d’Edouard Mendy, fraîchement débarqué à Londres. Deux ans plus tard, à force de travail, et grâce à des performances de très haut niveau, le portier espagnol a retrouvé sa place. Il compte même à l'heure actuelle une longueur d’avance sur le Sénégalais dans la concurrence qui les oppose. Retour sur une trajectoire peu commune.

Son arrivée à Chelsea avec beaucoup de pression

A l’été 2018, Chelsea se sépare de son gardien belge Thibaut Courtois, qui vient d’être élu meilleur gardien de la Coupe du monde en Russie, en partance pour le Real Madrid. Dans le même temps, Chelsea boucle l’arrivée de son remplaçant. Kepa Arrizabalaga, alors gardien de Bilbao, a été choisi par les Blues. Il est transféré pour près de 80 millions d’euros, et arrive par conséquent avec une énorme pression dans l’effectif des Blues, alors qu’il n’a pas une grande expérience, et est seulement âgé de 23 ans à l’époque.

Il est rapidement jeté dans le grand bain et donne d’abord satisfaction. Il garde sa cage inviolée 23 matchs sur 54 la première saison. Son deuxième exercice se corse nettement. Ses performances sont en dents de scie, une partie des supporters commence à le contester et son mental apparaît friable. Il ne réalise de cleen sheet qu’un match sur quatre.

Une période très sombre

L’arrivée au club d’Edouard Mendy, à l’été 2020, n’arrange rien à sa situation, qui ne fait qu’empirer. Mendy, fraîchement remis d’une blessure à la main n’occupe pas la cage en début de championnat mais la concurrence s’instaure très vite. Le gardien sénégalais lui prend rapidement sa place et Kepa doit se contenter de la FA Cup. Edouard Mendy est exceptionnel et ses performances le propulsent sur le podium des meilleurs gardiens de la planète. Il termine même deuxième du trophée Yachine (qui récompense le meilleur gardien de l’année) en 2021, derrière Donnarumma. Le gardien espagnol se met à sombrer et ses performances sont de plus en plus critiquées. La situation s’embourbe pour lui et aucune solution n’est trouvée. Conscient de son gros investissement, Chelsea se refuse à le vendre à des tarifs jugés trop faibles et Kepa reste doublure.

Le 27 février dernier, un nouveau coup de massue frappe le gardien espagnol de Chelsea. Alors qu’il a participé à tous les matches de Carabao Cup de son équipe la saison dernière, Thomas Tuchel lui préfère Edouard Mendy en finale contre Liverpool. Si Kepa pensait être au bout de ses surprises, il n’imaginait pas la suite. 0-0 à la 119e minute: les deux équipes se dirigent inéluctablement vers une séance de tirs au but. C’est alors que Thomas Tuchel décide de sortir Edouard Mendy (qui vient pourtant de remporter la CAN aux tirs au but) pour faire rentrer Kepa, qu’il juge meilleur dans cet exercice.

Les tentatives défilent, pour à chaque fois le même résultat, but. 1, 2, 3…9 et 10. Les dix joueurs de champ de chaque équipe ont marqué. C’est aux gardiens de s’atteler à la tâche. Caoimhin Kelleher, qui gardait les buts de Liverpool, s'élance, il trompe le gardien espagnol. C’est à ce dernier de s’élancer pour égaliser. Inconsciemment, tout le monde se doute de l’issue de la séance. Kepa va rater et Chelsea va s’incliner… Quelques secondes plus tard, le portier des Blues propulse son tir dans le ciel de Wembley, Liverpool remporte la Carabao Cup. Le coupable est évident, il porte de le nom de Kepa, et tous les fans se déchaînent.

Un été mouvementé, et une nouvelle chance qui s'offre à lui

L’été dernier, toujours barré par Edouard Mendy et plus vraiment en odeur de sainteté du côté de Londres, Kepa cherche une porte de sortie et discute avec plusieurs clubs. Naples est le plus insistant, et souhaiterait un prêt. Chelsea est quelque peu réticent, préférant un transfert sec, ou un prêt avec option d’achat. Les discussions traînent, la situation s’enlise, et Naples avance ses pions dans le dossier Keylor Navas. Finalement, le club napolitain décide de conserver Alex Meret et de le prolonger. Fin du feuilleton Kepa, qui reste à Chelsea.

Edouard Mendy commence la saison dans les buts, mais affiche un niveau de performance très en deçà de celui qui était le sien il y a quelques mois. En six matches de Premier League, il ne réalise qu’une seul cleen sheet (contre Everton en 1re journée) avant de se blesser au genou. L’occasion pour Kepa de rejouer, et de montrer ce dont il est capable. D’autant qu’un nouvel entraîneur arrive, Graham Potter, et qu’il pourrait rebattre toutes les cartes. Kepa joue et est très bon. Edouard Mendy est revenu de blessure début octobre mais Kepa a continué de jouer et enchaîne. "J'ai été vraiment impressionné par son caractère et sa personnalité. Il prend ses responsabilités et c'est bien quand ce genre de personnes sont récompensées pour leurs efforts", avait déclaré Graham Potter à l’issue du match contre Aston Villa le dimanche 16 octobre (2-0).

"Le retour en forme de Kepa est vraiment une bonne nouvelle pour tout le monde. C'est bien que nous ayons de la concurrence à ce poste, nous avons besoin que les joueurs se poussent les uns les autres, car c'est ainsi qu'ils s'améliorent", s’est félicité l’entraîneur des Blues. Si Graham Potter a voulu garder le suspens, sans trancher ni désigner de numéro un, il semble que le portier espagnol ait pris une longueur d’avance sur son concurrent. Tout va très vite dans le football, et les deux hommes vont devoir garder les pieds sur terre. Quoi qu'il en soit, quel pied pour Chelsea de pouvoir compter sur deux gardiens de très haut niveau.