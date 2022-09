Ligue des champions: la mauvaise passe inquiétante d'Édouard Mendy avec Chelsea

Éblouissant lors de ses premiers mois avec Chelsea, notamment couronné par un sacre en Ligue des champions en 2021, le gardien sénégalais connaît un début de saison catastrophique avec les Blues, enchaînant les bourdes. De là à remettre en cause son statut de numéro un avant le début de la C1 ?

Ce samedi, lors de la victoire poussive de Chelsea face à West Ham (2-1), Édouard Mendy a encore fait grincer des dents. Le gardien sénégalais a passé une nouvelle après-midi difficile sur la pelouse de Stamford Bridge et ce, malgré la fin de série de trois défaites de rang des Blues. Sur le plan personnel, l’ancien portier du Stade Rennais s’est de nouveau rendu coupable d’une erreur grossière sur l’égalisation des Hammers à la 62e minute de jeu.

Pas stable sur ses appuis, il a mal repoussé le ballon, ce qui a finalement profité à Michail Antonio. Mais le calvaire de Mendy aurait pu se poursuivre dans le temps additionnel, avant d’être sauvé par la VAR, qui a annulé le but de Maxwel Cornet pour une faute sur le gardien des Blues. Une nouvelle prestation délicate qui n’est malheureusement pas la première pour le meilleur gardien de la saison 2020-2021 en Ligue des champions.

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour suivre la Ligue des champions

Des erreurs de plus en plus fréquentes

Après la rencontre, Thomas Tuchel est venu au secours de son gardien. "S’il y a une situation où son action n’est pas parfaite, il se fait punir instantanément. Il est juste dans un mauvais moment et ce n’est pas forcément de sa faute. J’ai ce sentiment car il donne toujours tout, il est très calme et concentré. Nous allons continuer à le soutenir. Il souffrait beaucoup à la fin du match. Nous allons voir. Il est un peu malchanceux dans ses performances en ce moment", a rappelé le coach de Chelsea.

Lors de la 3e journée face à Leeds (3-0), Édouard Mendy avait littéralement offert un cadeau aux Peacocks. Sur une passe en retrait pourtant anodine de Thiago Silva, l’ancien Rennais a le temps de dégager son ballon mais tergiverse et attend l’arrivée du milieu américain, qu’il tente d’éliminer d’un crochet. Mais son geste est manqué et son vis-à-vis lui chipe le ballon juste devant le but, avant de conclure tranquillement dans la cage vide. La saison passée, le gardien des Blues s’était déjà rendu d’une erreur similaire en quart de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid (1-3). Karim Benzema en avait profité pour signer un triplé.

"Un leader fantastique" pour son équipe

L’international sénégalais est moins souverain dans ses buts et cela se traduit dans ses statistiques. Cette saison, il n’a gardé sa cage inviolée qu’une seule fois en six matchs (9 buts encaissés). La saison dernière, il avait réalisé 23 clean-sheets en 49 matchs (40 buts encaissés). Lors de l’exercice 2020-2021, sa meilleure année en Angleterre, il avait sorti la bagatelle de 25 clean-sheets en 45 matchs (30 buts encaissés).

Moins efficace, le champion d’Afrique reste tout de même un leader dans le groupe de Thomas Tuchel. "Il est fantastique. Une erreur ne le fait pas tomber, il est prêt à repartir. C’est ce que fait un joueur de haut niveau, reconnaissait Ruben Loftus-Cheek après la défaite face à Leicester. Ed (Mendy) est un leader fantastique sur le terrain et vous pouvez toujours entendre sa voix derrière vous, ce qui est génial, et évidemment sa capacité de gardien de but est fantastique. Il est un énorme plus pour l’équipe."

Kepa à la relance ?

Les récentes performances de Mendy peuvent-elles inverser la hiérarchie des gardiens au sein des Blues ? Recruté pour 25 millions d’euros à l’été 2020, l’ancien Rennais avait été rapidement installé comme numéro un par Frank Lampard, avant d’être conforté dans ce rôle par Thomas Tuchel à son arrivée. Mais est-ce que le coach de Chelsea serait prêt à le mettre sur le banc pour le match de Ligue des champions face au Dinamo Zagreb (mardi à 18h45) et titulariser Kepa Arrizabalaga ? L’entraîneur allemand ne s’interdit rien.

"(Kepa) est absolument prêt à jouer. C'est à nous de décider si nous lui donnons sa chance ou pas, mais il est prêt à 100%, il se comporte très bien, il s'entraîne très bien. Il n'y a pas de doutes dans mon esprit. La situation est calme. Nous avons deux gardiens de but fantastiques. Nous sommes conscients qu'il (Mendy) est dans ce genre de situation, mais d'abord nous nous occupons en interne et ensuite nous vous informerons", a averti Tuchel après la victoire face à West Ham.

Et si Édouard Mendy se relevait dans une compétition qui l’a révélé en 2021 ? Champion d’Europe et du monde, vainqueur de la Supercoupe d’Europe, le portier veut aider Chelsea à se reprendre après un début de saison poussif (6e de Premier League). Avec un groupe de Ligue des champions à sa portée (AC Milan, Salzburg et Dinamo Zagreb), tous les ingrédients sont réunis.