Mercato: Manchester United serait prêt à formuler une offre pour Kanté

A la recherche d'un milieu de terrain star lors de ce mercato estival, Manchester United aurait une nouvelle piste. Selon The Guardian et The Athletic, les Red Devils viseraient N'Golo Kanté et seraient même prêts à faire une offre pour celui-ci.

Selon The Athletic et The Guardian, Manchester United est prêt à formuler une offre à Chelsea pour N'Golo Kanté. Le contrat du champion du monde expire l'année prochaine et Manchester United, qui cherche désespérément à renforcer son milieu de terrain après des performances insuffisantes la saison dernière, souhaiterait savoir si l'international français pourrait être vendu cet été.

Un départ peu probable

Pour le moment, il semble peu probable que Chelsea soit prêt à vendre. Kanté a été un joueur crucial pour Thomas Tuchel et bien qu'il y ait des inquiétudes concernant les blessures du joueur de 31 ans, il reste l'un des meilleurs joueurs de la Premier League lorsqu'il est à 100%. Exceptionnel lorsque Chelsea a remporté la Ligue des champions en 2021, ses performances devraient faire réfléchir les nouveaux propriétaires du club avant de décider de le vendre à United.

Récemment, Tuchel n'a pas caché son désir de travailler avec un Kanté en pleine forme. De même, le manager a laissé entendre qu'il était frustré par la difficulté de l'ancien joueur de Leicester à enchaîner les matchs. "Je pense qu'il est notre joueur clé, mais les joueurs clés doivent être sur le terrain", a déclaré Tuchel ce mois-ci. "Il ne joue que 40 % des matchs. Alors c'est peut-être un miracle que nous soyons arrivés à la troisième place."

De Jong et Rice également ciblés

Avant de s'emporter sur l'importance de Kanté dans l'entre-jeu des Blues : "Il est notre Mo Salah, il est notre [Virgil] van Dijk, il est notre [Kevin] De Bruyne. C'est notre Neymar, c'est notre Kylian Mbappé, c'est le gars qui fait la différence. Et si vous n'avez que lui à 40%, c'est un énorme problème".

Cette saison, Chelsea a souvent dû jouer sans Kanté et le fait qu'il ne lui reste qu'un an de contrat signifie qu'ils pourraient avoir une décision à prendre si United fait une offre appropriée. United est en train de se reconstruire sous la direction d'Erik ten Hag et Kanté, qui a remporté le titre avec Chelsea et Leicester, améliorerait son milieu de terrain. Ten Hag s'intéresse également à Frenkie de Jong (Barcelone) et à Declan Rice (West Ham), qui serait trop cher.

De son côté, The Guardian assure que Chelsea prévoit de se reconstruire et aimerait faire venir un milieu de terrain imposant. Mais il est plus probable selon eux que Jorginho soit poussé vers la sortie avant Kanté. Il ne reste également qu'une année de contrat au milieu de terrain italien, qui pourrait rejoindre la Juventus en cas de départ.