Les confessions d’un premier candidat au rachat de Chelsea sur Roman Abramovich

Un premier candidat au rachat de Chelsea, club détenu par l’oligarque russe Roman, Abramovich, s’est dévoilé dans la presse suisse. Il s'agit du milliardaire Hansjörg Wyss (86 ans), lequel semble très bien informé sur la situation du club londonien.

Le Bernois d’origine Hansjörg Wyss (86 ans) vit aux États-Unis et est "l'un des Suisses les plus riches et les plus influents" dans le monde, selon le journal suisse Blick qui l’interroge ce mercredi. Deux semaines après le sacre de Chelsea au Mondial des clubs, l’avenir du club est plus que jamais incertain depuis que l’oligarque Roman Abramovich, propriétaire de l’équipe depuis 2003, s’est mis en retrait, confiant la gestion du club aux administrateurs de la fondation caritative de ce dernier.

Abramovich demande "beaucoup trop"

Une décision intervenue après l’invasion de l’Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine. "Abramovich fait partie des conseillers et amis les plus proches de Poutine. Comme tous les autres oligarques, il est pris de panique, note Hansjörg Wyss. Abramovich tente actuellement de vendre toutes ses villas en Angleterre. Il veut également se débarrasser rapidement de Chelsea." Avec trois autres personnes, Hansjörg Wyss dit avoir reçu mardi une offre pour acheter Chelsea à Abramovich.

Le milliardaire envisage d’y répondre favorablement mais à certains conditions seulement. Et cela ne se fera que dans le cadre d’un consortium composé de six à sept investisseurs. "Là, je dois attendre quatre ou cinq jours, confie-t-il à Blick. Abramovich demande beaucoup trop en ce moment. Vous savez, Chelsea lui doit deux milliards de livres. Mais Chelsea n’a pas d’argent. Cela signifie que ceux qui achètent Chelsea doivent dédommager Abramovich."

Présenté comme un philanthrope, bras financier des démocrates américains, cet entrepreneur, dont on dit qu'il gravite autour de Joe Biden, le président des Etats-Unis, a connu une véritable success story à l'américaine. Diplômé d'Harvard, il va créer la branche américaine de Synthes, une firme de matériel médical de pointe, dont il prendra la tête avant de la revendre en 2012, empochant des milliards de dollars. Son influence croissante dans la politique américaine a été mise en lumière par une enquête du New-York Times. Sa fortune personnelle est estimée à 6 milliards de dollars par Forbes, soit un peu plus de 5 milliards d'euros.