Chelsea: le divorce se précise entre Aubameyang et les Blues

Non retenu pour la Ligue des champions avec Chelsea, l’attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang n’entre pas dans les premiers choix de Graham Potter, qui ne l’a pas retenu non plus vendredi pour affronter Fulham. Un départ en fin de saison semble inéluctable.

Un malaise Pierre-Emerick Aubameyang à Chelsea ? L’avenir de l’attaquant gabonais dans le club anglais s’est assombri encore un peu plus vendredi. Principal "dégât collatéral" du mercato XXL des Blues, l’attaquant de 33 ans ne figure pas dans la liste communiquée par Graham Potter à l’UEFA pour la Ligue des champions (Chelsea affrontera Dortmund en 8e de finale). L’ancien Barcelonais (33 ans) avait pourtant été titulaire lors des six matchs de la phase de poules (2 buts). Mais ça c’était avant. "Aubam", en méforme, n’a pas débuté un match depuis le 6 novembre (contre Arsenal). Et l’impressionnant recrutement hivernal a poussé Graham Potter à cocher les noms d’Enzo Fernandez, Mykhailo Mudryk et Joao Felix en C1 plutôt que celui de l’international gabonais.

Potter : "Il n’y a absolument rien contre lui"

"Pierre est un professionnel et je comprends qu’il soit déçu, a commenté le coach des Blues vendredi. C’était une décision difficile. Il n’y a absolument rien contre lui. Il n’a rien fait de mal." Si Graham Potter la joue diplomate, la pilule pourrait avoir du mal à passer. Aubameyang n’était pas non plus de la partie face à Fulham (0-0) vendredi soir en Premier League. Un match au cours duquel Potter a fait entrer une autre jeune recrue en attaque : David Datro Fofana, 20 ans. "On voulait faire jouer David aujourd’hui pour voir où il en est, a justifié le coach anglais. Pierre se battra pour sa place jusqu'à la fin de la saison."

Une escapade à Milan pendant Chelsea-Everton ?

Mais sera-t-il toujours concerné ? Vendredi, alors qu’on apprenait qu’il n’était pas retenu en Ligue des champions et que ses partenaires galéraient face aux Cottagers à Stamford Bridge, son frère, Willy Aubameyang, a posté une photo sur Instagram qui commence à faire du bruit.

Sur le cliché, on peut voir Pierre-Emerick Aubameyang poser avec sa famille pour un selfie… à Milan. On ne sait pas de quand date cette escapade en Italie, ni si le joueur a obtenu l’autorisation de Chelsea de se rendre à Milan (si la photo a bien été prise vendredi). Mais ce cliché vient alimenter un peu plus le malaise entre le joueur et son club. Une histoire qui pourrait prendre fin très bientôt. Arrivé à Chelsea en septembre dernier en provenance du FC Barcelone, l’ancien Stéphanois n’a marqué que trois buts en 17 apparitions. Si son contrat avec les Blues expire en juin 2024, son départ semble déjà programmé pour l’été 2023…