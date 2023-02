Premier League: malgré son mercato XXL et les débuts de Fernandez, Chelsea piétine face à Fulham

En dépit de la présence du champion du monde argentin Enzo Fernandez pour sa première apparition avec les Blues et de son recrutement XXL au mercato d'hiver, Chelsea a été tenu en échec par Fulham (0-0), en ouverture de la 22e journée de Premier League vendredi soir à Stamford Bridge.

Chelsea piétine. Si le club londonien a largement "dominé" le mercato d’hiver avec plus de 330 millions d’euros dépensés sur le marché, sur la pelouse, c'est une autre histoire. Car l’équipe de Graham Potter n’avance toujours pas en Premier League. Ou alors pas vite. Loin du podium, Chelsea a été accroché par Fulham 0-0 vendredi soir en ouverture de la 22eme journée de championnat. Un partage des points logique face à l’autre formation londonienne, qui devance les Blues de deux points au classement. En attendant les autres résultats, Chelsea occupe une préoccupante 9eme place à neuf unités du podium.

Mudryk sorti à la pause

Avec trois recrues hivernales au coup d’envoi, Benoît Badiashile, Mykhaïlo Mudryk et le champion du monde argentin Enzo Fernandez pour sa première apparition, Chelsea n’a pas survolé les débats face à une équipe de Fulham bien organisée.

A l’exception de deux occasions manquées par Kai Havertz, dont un tir sur le poteau sur une ouverture lumineuse d’Hakim Ziyech (qui s’est visiblement bien remis de l’échec de son transfert au PSG), les joueurs de Graham Potter n’ont pas offert beaucoup de frissons à leurs fans en première période.

La suite ne fut guère plus passionnante. Le prodige ukrainien Mudryk, très décevant, a été sorti à la pause. Et Chelsea, sans imagination, aurait même pu s’incliner à Stamford Bridge si les Cottagers, audacieux, avaient eu plus en réussite. Prochain rendez-vous pour les Blues en Premier League, dans une semaine sur la pelouse de West Ham. Fulham accueillera Nottingham Forest.