Chelsea: le préparateur mental des All Blacks débarque dans un rôle de consultant

Les All Blacks ont annoncé que leur préparateur mental Gilbert Enoka allait être détaché auprès de Chelsea pour "un rôle de consultant à court terme".

Le marché des transferts a fermé ses portes la semaine dernière, mais Chelsea n’avait pas fini ses emplettes. Malgré un nouveau mercato dispendieux, le club londonien a identifié des manques et recruté le préparateur mental des All Blacks, Gilbert Enoka pour un rôle de consultant à court terme. Si ses compétences sont reconnues, l’homme de 57 ans, bien qu’il ait travaillé auprès de nombreuses sélections issues de différents sports, est un néophyte dans le milieu du football.

Ancien joueur de volley-ball, Gilbert Enoka a introduit ce qu'il a appelé une "politique sans tête de nœud" dans l'équipe de Nouvelle-Zélande. Il espère développer à Chelsea un esprit d'équipe après qu'il a été constaté que du travail devait être fait pour s'assurer que les nouveaux arrivants à Chelsea n'échouent pas sous le poids des attentes.

9e de Premier League

Pour la première sortie de ses nouvelles recrues, Chelsea, en panne d’inspiration, a concédé un triste match nul (0-0) contre Fulham samedi. Chelsea et son propriétaire Todd Boehly ont dépensé pour plus de 300 millions d’euros cet hiver afin de renforcer l’équipe de Graham Potter. Les Blues ont réalisé des gros coups, en subtilisant Mudryk au nez et à la barbe du rival Arsenal, ou en arrachant Enzo Fernandez à Benfica sur le fil.

Mais la presse anglaise ne les rateront pas au moindre faux-pas, raison pour laquelle l’homme d’affaires américain, souhaitant s’assurer que son investissement soit rentable, a fait appel à un cador de la préparation mentale. Car pour l’instant, Chelsea occupe la 9e place du championnat d’Angleterre, à dix points du quatrième, Newcastle, loin, très loin de ses ambitions de grandeur.