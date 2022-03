Chelsea: les quatre "finalistes" pour le rachat du club

La vente de Chelsea devrait se décanter au mois d’avril après l’officialisation des offres attendue prochainement. Selon la presse anglaise, quatre prétendants sont encore en course.

La vente de Chelsea va s’accélérer. Selon Sky Sports, c’est le 11 avril que les candidats au rachat devront présenter leur offre au Raine Group, la banque commerciale qui gère la vente des Blues. En lice, figurent de nombreux investisseurs déjà présents dans le sport aux Etats-Unis, avec quatre candidats qui se détachent. Parmi ces prétendants, on retrouve Sir Martin Broughton, ancien président de Liverpool, qui avec Sebastian Coe, double champion olympique du 1500m, a réuni un consortium d’investisseurs dans lequel figurent Josh Harris, Dave Blitzer et Vivek Ranadive.

Todd Boehly est aussi en lice. Ce dernier est actuellement co-propriétaire de la franchise de base-ball des LA Dodgers. Il se présente avec l’aide du milliardaire Ken Griffin et de la banque d’investissement Lazard.

Des milliardaires déjà présents dans le sport

Sur la ligne de départ se trouve également Tom Ricketts, président d’une autre franchise de base-ball, les Chicago Cubs. Une candidature accueillie fraîchement par les supporters des Blues qui ont relevé les commentaires racistes de son père Joe tenus il y a quelques années.

Enfin, Stephen Pagliuca est aussi candidat. Un milliardaire américain, déjà propriétaire des Boston Celtics (NBA) et de l’Atalanta Bergame en Serie A. La bataille des milliardaires devrait se décanter dans les prochains jours avec une mise de départ qui pourrait être élevée. En plus du prix de vente souhaité par Roman Abramovich, entre 2,5 et 3 milliards d’euros, Raine Group a prévenu les intéressés qu’ils devaient assurer 1 milliard de livres (1,19 millions d’euros) d’investissement dans le futur pour maintenir le standing des Blues. Une addition salée qui n’a pas fait fuir tous les candidats.