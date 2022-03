Chelsea: les prochaines étapes de la vente du club, qui pourrait se conclure en avril

Selon les informations du Telegraph, deux noms se dégagent parmi les candidats au rachat de Chelsea. Le prochain propriétaire pourrait être connu à la mi-avril, avec une validation de la vente espérée dans un mois.

Grâce à la presse anglaise, on en sait plus désormais sur le processus de vente du club de Chelsea. Une fois les offres recueillies, un acheteur sera sélectionné afin d’obtenir l'approbation du gouvernement, avec l'intention de conclure un accord d'ici la fin avril.

Cela donne à Joshua Harris et David Blitzer, qui sont à l'origine de l'offre de Sir Martin Broughton, l’ancien président de Liverpool, et à Stephen Pagliuca, copropriétaire de la franchise NBA des Boston Celtics et du club de foot de l’Atalanta, dont l’offre aurait été présélectionnée, un mois seulement pour céder ou diluer leurs parts dans le club de Crystal Palace pour les premiers, et de l’Atalanta pour le second, sous peine d'être éliminés, nous informe le Telegraph.

Derrière le consortium de Sir Martin Broughton, Harris et Blitzer détiennent actuellement des participations dans le club de Crystal Palace, tandis que la participation de 55 % de Pagliuca dans le club de l’Atalanta pose un problème en raison de la possibilité pour Chelsea et l'équipe italienne de participer à la Ligue des champions, souligne le Telegraph. Le prix de vente final de Chelsea devrait dépasser les 2,5 milliards de livres sterling, avance le quotidien britannique.

Les offres doivent être soumises aux alentours du 11 avril, ce qui donne aux dépositaires de ces offres deux semaines pour interroger les responsables du club, et découvrir les installations de Chelsea.

La famille Ricketts sous le feu des critiques, Boehly favori?

Les Américains Todd Boehly, Pete Ricketts, Harris et Pagliuca sont donc susceptibles de s'envoler pour Londres afin de tenir des réunions personnelles et de voir le club de leurs propres yeux, bien qu'aucun des groupes n'ait confirmé cela au Telegraph. Chelsea a trois matchs à disputer d'ici au 11 avril, contre Brentford en Premier League, le Real Madrid à Stamford Bridge en Ligue des champions et à l'extérieur, face à Southampton.

Il se pourrait bien qu'un acheteur ait été choisi lorsque Chelsea affrontera Palace en demi-finale de la FA Cup le 17 avril. Même si Raine Group, la banque d’affaires qui supervise la vente du club, et Chelsea ont reçu les détails des offres de Harris et Pagliuca, le mystère et l'incertitude entourant leur capacité actuelle à conclure un accord laissent Boehly comme le favori.

La famille Ricketts a elle aussi clairement fait savoir qu'elle pouvait se permettre d'investir 1 milliard de livres supplémentaires dans le stade et l'équipe, comme l'exige Chelsea, mais le groupe reste la cible d'une campagne #notoRicketts menée par les supporters sur les réseaux sociaux, après l’émergence de mails racistes envoyés par le père de famille, Joe.

Les Ricketts sont donc engagés dans une course contre la montre pour changer la perception du public. Raine a confirmé au Telegraph Sport ce week-end que l'opinion des supporters de Chelsea sera prise en compte dans le processus final.