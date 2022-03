Chelsea: les restrictions légèrement assouplies, en attendant la vente

Après avoir annoncé qu'une nouvelle licence avait été accordée à Chelsea par la Premier League, le club bénéficie d'un léger allègement des sanctions à son encontre, pouvant notamment dépenser davantage en frais de match.

Le gouvernement allège un peu les restrictions contre les Blues. Après que le conseil d'administration de la Premier League a enlevé à Roman Abramovich son rôle de directeur de Chelsea, quelques nouvelles précisions viennent tout de même conforter le club ce samedi. Le championnat anglais avait déjà précisé que cette décision n'avait "aucun impact sur la capacité du club à s'entraîner et à disputer des matches, conformément aux disposition de la licence accordée (au club) par le gouvernement et qui expirera au 31 mai". Mais les dernières décisions de Downing Street vont aussi permettre à Chelsea d'envisager les prochains jours un peu plus sereinement.

À la suite des premières discussions entre les responsables des Blues et le gouvernement, le club londonien peut désormais dépenser jusqu'à 900.000 livres sterling en frais de match (soit plus d'un million d'euros), contre 500.000 £ (environ 600.000 €) auparavant. Les frais de déplacement pour les matchs à l'extérieur restent limités à 20.000 £ (environ 24.000 euros), mais le club peut recevoir de l'argent de la part des compétitions auxquelles il participe.

Une avancée dans la vente du club

Le gouvernement britannique a également réaffirmé qu'il était disposé à délivrer une nouvelle licence pour permettre la vente de Chelsea. Son porte-parole a déclaré: "Le gouvernement est ouvert à une vente du club et examinerait une demande de licence pour permettre cette vente." Il précise tout de même qu'une telle licence "ne permettrait pas à Roman Abramovich de bénéficier de la vente". L'agence de presse AP croit savoir que la banque d'affaires new-yorkaise Raine Group a maintenant évalué les conditions de la licence et convenu avec le gouvernement d'une marche à suivre pour la vente.

La décision du conseil d'administration de la Premier League de disqualifier Abramovich ne devrait pas avoir d'impact réel étant donné que le processus de vente était déjà en cours. L'oligarque russe a mis Chelsea en vente le 2 mars, s'engageant à effacer la dette des Blues, qui s'élève à 1,5 milliard de livres sterling, et à reverser tous les bénéfices à une nouvelle fondation au profit des victimes de la guerre en Ukraine. L'homme de 55 ans a décidé de vendre Chelsea après 19 ans passés à la tête de Stamford Bridge, après avoir vu ses biens saisis sur décision du gouvernement britannique en raison de ses liens avec Vladimir Poutine.

Un deuxième sponsor prend ses distances

En revanche, Hyundai, sponsor notamment présent sur la manche du maillot de Chelsea, a décidé de suspendre son contrat avec le club. "Dans les circonstances actuelles, nous avons pris la décision de suspendre nos activités de marketing et de communication avec le Club jusqu'à nouvel ordre", a communiqué le groupe automobile. Une décision qui fait suite à celle déjà prise par Three, qui avait fait de même dès l'annonce des sanctions envers Abramovich.