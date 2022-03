Guerre en Ukraine: Chelsea craint la faillite après les sanctions contre Abramovich et le club

Après les dernières sanctions prises par le gouvernement britannique, qui empêchent Chelsea de percevoir des revenus, la direction du club redouterait une faillite et aurait des doutes quant à sa capacité à terminer la saison.

Les Blues vont-ils pouvoir finir la saison ou feront-ils faillite avant? Si Chelsea va continuer de disputer ses matchs en Premier League, pour ne pas fausser le championnat, le club est grandement affaibli par les dernières décisions du gouvernement britannique visant le propriétaire Roman Abramovich. La direction redouterait même la faillite, d’après le Daily Mail et The Sun.

Tous les avoirs de Chelsea sont pour le moment gelés. Le club ne peut plus faire aucune recette de billetterie ou de merchandising, ne peut plus recruter ou prolonger ses joueurs actuels et la vente prévue par Roman Abramovich est devenue impossible, à moins que le Russe, propriétaire des Blues depuis 2003, n'accepte de céder le club pour rien, alors qu’il en demandait 3,5 milliards d’euros la semaine dernière.

La faillite en 81 jours ?

Three UK, le sponsor maillot des Blues, a également annoncé hier mettre un terme à son partenariat de 47 millions d’euros par saison avec Chelsea. Les autres sponsors du club londonien, Hyundai, Parimatch, Zapp et surtout Nike, qui a signé en 2016 un accord de 15 ans pour un peu plus d’un milliard d’euros, penseraient à en faire autant. Des pertes énormes pour Chelsea, qui voit en plus ses dépenses limitées et ne peut par exemple pas dépasser 24.000 euros de frais lors de ses déplacements, au Royaume-Uni ou en Europe.

D’après le Daily Mail, les dirigeants de Chelsea auraient donc discuté jeudi soir avec le gouvernement pour évoquer leur inquiétude au sujet de la fin de saison, assurant que le club pourrait faire faillite à cause de l’ampleur des sanctions. Le Sun, de son côté, évoque même une limite de 81 jours avant laquelle Chelsea doit être vendu pour éviter la banqueroute. Dix-neuf ans après être devenu un club richissime grâce à Roman Abramovich, Chelsea pourrait faire faillite "à cause" de lui.