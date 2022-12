Chelsea: Reece James absent un mois après sa rechute

De retour de blessure ce mardi face à Bournemouth (2-0) en Prmier League, Reece James a dû céder sa place à la 53e minute de jeu, visiblement victime d'une rechute. Chelsea annonce que son latéral sera absent un mois.

Les blessures s'enchaînent pour Reece James. La déception d'avoir manqué le Mondial passée, Reece James faisait son retour sur le terrain ce mardi contre Bournemouth (2-0). Joie de courte durée puisqu'il s'est blessé et a été contraint de céder sa place à la 53e minute. Chelsea annonce ce mercredi que le latéral droit anglais devrait manquer le prochain mois de compétition.

L'international anglais (15 sélections) a de nouveau rechuté de sa blessure au genou, qu'il traîne depuis mi-octobre. Cette blessure lui avait notamment coûté sa place au Mondial. Conscient de la fragilité physique de son défenseur, Graham Potter avait prévu de le sortir, mais il a été pris de court. "Le plan n’était pas de le faire jouer 90 minutes. Il allait jouer 60-65 minutes", a indiqué Potter.

Son coach personnel affiche sa colère

"Je dois me mordre la langue malgré le fait d'avoir beaucoup à dire", a enragé son coach personnel James Ralph dans un message posté sur Instagram et accompagné par des emojis de colère et de tristesse. Le défenseur des Blues pourrait-il avoir repris la compétition trop tôt? Pourtant, Chelsea annonçait au moment de sa blessure une absence de huit semaines, qui a donc été respectée.

Cette blessure est d'autant plus regrettable que Reece James est le vrai seul pur défenseur droit de l'effectif, avec César Azpilicueta.

En conséquence de cette blessure, Sky Sports a annoncé ce mercredi que Josip Juranovic (Celtic) intéressait les Blues de Chelsea en vue d'un transfert dès cet hiver. Le joueur sort d'une très bonne Coupe du monde avec la Croatie.