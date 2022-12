Chelsea: "Je dois me mordre la langue...", le coach personnel de Reece James enrage après sa rechute

De retour de blessure après avoir manqué la Coupe du monde 2022 avec l'Angleterre, le défenseur de Chelsea Reece James a rechuté contre Bournemouth (2-0). Ce qui a provoqué la colère de son coach personnel sur les réseaux sociaux.

Reece James déjà de retour... à l’infirmerie. Le latéral droit anglais, qui disputait mardi contre Bournemouth (2-0) son premier match depuis le 11 octobre et sa blessure au genou droit survenue contre l’AC Milan, est sorti sur blessure à la 53e minute de jeu. Il avait dû déclaré forfait pour la Coupe du monde avec les Three Lions.

"Je dois me mordre la langue malgré le fait d'avoir beaucoup à dire", enrage son coach personnel James Ralph dans un message posté sur Instagram et accompagné par des emojis de colère et de tristesse. Le défenseur des Blues pourrait-il avoir repris la compétition trop tôt? Pourtant, Chelsea annonçait au moment de sa blessure une absence de huit semaines, qui a donc été respectée.

Le message de James Ralph sur Instagram. © capture Instagram

Il devait être remplacé quelques minutes plus tard

Graham Potter, son entraîneur, a déclaré en après-match qu’il était "trop tôt" pour poser un diagnostic sur cette nouvelle blessure, encore au genou droit. "C’est évidemment le même endroit, donc nous sommes inquiets, indique-t-il dans des propos relayés par le Daily Mail. Nous devons attendre les 24 ou 48 prochaines heures."

"Il y a eu une sorte de coup et il l’a senti quelque chose ici, poursuit Potter. Nous en verrons l’ampleur. Pour le moment, nous sommes juste à au stade de l’espoir que ce ne soit pas grave et nous croisons les doigts". Un coup dur d’autant plus regrettable que son remplacement approchait: "Le plan n’était pas de le faire jouer 90 minutes. Il allait jouer 60-65 minutes."

Pour Potter, "il peut jouer dans n’importe quelle équipe au monde"

Le nouvel entraîneur des Blues en profite pour dresser les louanges de Reece James en guise de soutien, qualifiant "un joueur de classe mondiale". "Vous le voyez de l’extérieur, mais ce n’est que lorsque vous êtes avec lui que vous réalisez à quel point il est bon, assure-t-il. C’est un joueur incroyable. Il peut jouer dans n’importe quelle équipe au monde, donc il manquerait à n’importe quelle équipe."