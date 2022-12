Premier League: Chelsea se relance mais s'inquiète pour Reece James

Chelsea, qui n'avait plus gagné depuis cinq matchs en championnat, s'est imposé 2-0 contre Bournemouth, ce mardi soir. Mais le club londonien a perdu Reece James, qui revenait de blessure.

Le dernier succès remontait au 16 octobre. Chelsea, qui restait sur trois défaites et deux nuls en Premier League, a renoué ce mardi avec la victoire. Grâce à des buts de Kai Havertz (16e) et Mason Mount (24e), les Blues se sont imposés 2-0 contre Bournemouth pour le compte de la 15e journée du championnat anglais.

Malgré plusieurs absences (Ziyech et Kovacic au repos; Fofana, Kanté, Loftus-Cheek et Chilwell blessés), Chelsea s'est présenté à Stamford Bridge avec une équipe compétitive pour cette reprise de la Premier League. Plusieurs mondialistes étaient présents au coup d'envoi, comme Kalidou Koulibaly, Thiago Silva, Raheem Sterling et Christian Pulisic. Graham Potter a aussi créé un petit événement en alignant le milieu international suisse Denis Zakaria, qui n'avait pas encore eu la moindre minute de temps de jeu en championnat cette saison.

En totale maîtrise lors de la première période, Chelsea a toutefois été bousculé après la mi-temps. Bournemouth, qui n'avait tiré qu'une fois dans les 45 premières minutes, a pu tenter sa chance à huit reprises en seconde période.

Rechute pour James

Mais pour Chelsea, la sortie sur blessure de Reece James constitue la véritable ombre au tableau. Privé de Coupe du monde au Qatar en raison d'une blessure à un genou, le latéral droit anglais s'est arrêté après un mauvais appui sur une action anodine. Il s'est effondré au sol avant d'être remplacé par César Azpilicueta à la 53e minute.

De retour à un point de Liverpool, 6e, Chelsea dispute son prochain match lors du Nouvel An, à l'extérieur contre Nottingham Forest, avant une double confrontation contre Manchester City, d'abord pour le compte du championnat (05/01) puis en FA Cup (08/01).