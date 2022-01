Mercato: Lloris prolonge son histoire d'amour avec Tottenham

Comme annoncé par RMC Sport, Hugo Lloris (35 ans) reste fidèle à Tottenham. Le gardien français, dont le contrat arrivait à terme en juin prochain, a signé un nouveau bail de deux ans avec le club anglais, ce vendredi.

L’histoire d’amour entre Tottenham et Hugo Lloris (35 ans) continue. Comme annoncé par RMC Sport, le gardien a étendu son contrat qui prenait fin l’été prochain. Il s’est engagé pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2024, avec les Spurs qui ont officialisé la nouvelle ce vendredi. Un temps annoncé sur le départ, l’international français s’assure finalement une stabilité à quelques mois de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT



Le capitaine de l’équipe de France faisait partie des nombreux Bleus à l’avenir incertain comme Kylian Mbappé ou Paul Pogba, en fin de contrat en juin prochain. Il a réglé le sujet dès l'hiver et peut désormais se concentrer sur son club en pleine remontée depuis la nomination d’Antonio Conte sur le banc en novembre dernier en remplacement de Nuno Espirito Santo. Sous les ordres de l'Italien, l'équipe compte six victoires, trois nuls et pointe à la cinquième place de Premier League à un point du Top 4 avec trois matchs en moins.

Conte lui fait confiance

Conte avait rapidement confié sa volonté de garder l’ancien Niçois. "Hugo est un joueur de Tottenham, c’est le capitaine, avait-il déclaré fin décembre. Je pense qu’il veut rester au club, il l’aime et se sent bien à Tottenham." C’est désormais chose faite malgré l'intérêt de quelques clubs français qui visaient un gros coup en imaginant rapatrier le joueur. Nice, où il a été formé et lancé, et Rennes faisaient partie des prétendants.

Lloris a privilégié un club où il est comme chez lui, dix ans après son arrivée en provenance de Lyon (en 2012, contre 12 millions d’euros). Il est le capitaine depuis 2015 et c’est parti pour durer encore en espérant, aussi, décrocher enfin un titre avec les Spurs.