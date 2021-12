Barça: les statistiques complètement folles d'Agüero, qui annonce sa retraite

Sergio Agüero a annoncé ce mercredi la fin de sa carrière, après la révélation il y a quelques semaines d'une arythmie cardiaque incompatible avec la poursuite d'un sport de haut niveau. L'Argentin du Barça, meilleur buteur étranger de Premier League, aura durablement marqué l'histoire du jeu. La preuve en chiffres.

Un monument du ballon rond raccroche les crampons. À peine quelques mois après sa signature au Barça, où il rêvait de rejoindre son ami Lionel Messi - finalement parti au PSG - Sergio Agüero ne rejouera plus en Liga. Et même plus au football tout court.

Ce mercredi, le "Kun" a officialisé la fin de sa carrière sportive, précipitée par une arythmie cardiaque détectée après sa sortie lors d'un match à Alavès fin octobre, où il avait ressenti une douleur à la poitrine. L'attaquant de 33 ans emmène avec lui un palmarès XXL et une pluie de statistiques complètement folles. Comme un dernier témoignage de son génie et son sens du but.

21 trophées, 427 buts... Le "Kun" plus que jamais dans l'histoire du foot

Commençons par prendre une vue d'ensemble, chiffres à l'appui, du phénomène Agüero. Depuis ses débuts en pro à l'Independiente lors de la saison 2002-2003, l'Argentin a disputé 786 matchs pour 427 buts. Soit un ratio de 0,54 but par rencontre. Sa dernière réalisation restera celle face au Real Madrid en octobre (défaite 1-2) avec les Blaugranas. Entre la saison 2007-2008 avec l'Atlético de Madrid et celle 2019-2020 avec City, le "Kun" a toujours inscrit plus de 20 buts par saison - hormis lors de l'exercice 2012-2013 avec 17 réalisations "seulement".

Un monstre de régularité qui a eu le temps de mettre la main sur 21 trophées tout au long de son activité : une Ligue Europa et une Supercoupe de l'UEFA avec l'Atleti ; cinq titres de Premier League, six coupes de la Ligue anglaise, une coupe d'Angleterre et trois Community Shield avec Manchester City ; et enfin deux Coupes du monde des moins de 20 ans, une médaille d'or lors des Jeux olympiques de Pékin en 2008 et une Copa America avec l'Argentine. Ne reste que la Ligue des champions (finaliste en 2021) et la Coupe du monde (finaliste en 2014) qui ne sont pas venus garnir un peu plus son armoire à trophées.

Le roi de la Premier League avec City

Si l'on s'arrête sur ses statistiques en Angleterre avec Manchester City, cela prend encore une toute autre ampleur : 390 matchs et 260 buts, faisant de lui le meilleur buteur de l'histoire des Cityzens. Il est également le 4e meilleur buteur de l'histoire de la Premier League (184 buts en 275 matchs) et, surtout, le meilleur buteur étranger du championnat devant Thierry Henry et ses 175 réalisations. L'Argentin est aussi le joueur ayant inscrit le plus de buts pour un seul et même club du Royaume, juste devant l'emblématique Wayne Rooney.

Plus grand nombre de hat-tricks dans l'histoire de la Premier League (12), meilleur ratio but par match du championnat (une réalisation toutes les 108 minutes)... La feuille de route de Sergio Agüero avec City est ahurissante. Son empreinte sur le football anglais n'est pas prête de s'effacer. Et ce n'est sans doute pas pour rien si le coach qui l'a fait le plus briller, Pep Guardiola, a tenu à être présent à Barcelone pour le saluer ce mercredi. Le remercier, aussi, pour les services rendus.