Manchester City: le geste peu académique de Ruben Dias pour défendre face à Leeds

Alors que Manchester City a cartonné Leeds ce mardi à l'Etihad Stadium (7-0), Ruben Dias a marqué cette rencontre en se mettant... en mode breakdance pour défendre sur une attaque des Peacocks.

Une façon orginale de défendre. A l'occasion de la réception de Leeds à l'Etihad Stadium ce mardi (7-0), pour le compte de la 17e journée de Premier League, Ruben Dias a gratifié le public des Skyblues d'un geste peu commun pour défendre.

Alors qu'on joue la 44e minute et que le score est (déjà) de 3-0 pour les champions d'Angleterre (réalisations de Foden, Grealish et De Bruyne), les joueurs de Marcelo Bielsa sortent enfin la tête de l'eau en amenant le danger dans la surface d'Ederson. Parti sur le côté gauche, Jack Harrison écarte le ballon sur son latéral Junior Firpo, qui centre en première intention en direction de son coéquipier.

Dos tourné et plat ventre

Ruben Dias se montre une première fois décisif en détournant le ballon dos tourné. Le cuir revient à Harrison, qui cherche un angle pour centrer, mais l'ailier des Peacoks est gêné par la défense peu académique du défenseur portugais, qui enchaîne les pas en arrière et termine même à plat-ventre. Un geste loin d'être glamour mais qui se montre efficace, puisque les hommes de Pep Guardiola ont réussi à dégager le ballon et à terminer cette rencontre avec un nouveau clean sheet, le 11e cette saison en Premier League.

Les Skyblues ont fait encore plus fort en marquant quatre fois en seconde période pour assurer leur démonstration et prendre quatre points d'avance sur Liverpool, qui reçoit Newcastle ce jeudi (à suivre en direct à 21 heures sur RMC Sport 2), et cinq sur Chelsea, qui accueille Everton dès 20h45 (à suivre en direct sur RMC Sport Live 3).