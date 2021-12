Premier League: les clubs anglais d'accord pour maintenir le Boxing Day

Les représentants des 20 clubs de Premier League se sont réunis ce lundi avec les dirigeants de la Ligue de football anglaise pour décider du sort du Boxing Day. Malgré la propagation du variant Omicron chez les joueurs du championnat d'Angleterre, il a été décidé que les matchs qui doivent se dérouler pendant les fêtes auront bien lieu.

Le Boxing Day aura bel et bien lieu. À en croire plusieurs médias britanniques qui relaient l'information ce lundi, les représentants des vingt clubs de Premier League, en accord avec les dirigeants de la FA (Fédération anglaise de football), auraient décidé de maintenir les matchs qui se dérouleront à partir du dimanche 26 décembre. Les 19e, 20e et 21e journée de Premier League auront donc bien lieu aux dates prévues, jusqu'au 3 janvier.

La multiplication des cas de Covid-19 chez les joueurs du championnat anglais - 42 nouvelles contaminations la semaine dernière, un record depuis le début de l'épidémie -, la propagation du variant Omicron parmi les clubs et le report de 10 matchs de Premier League ces dix derniers jours avaient soulevé d'importantes interrogations sur le maintien du Boxing Day.

Après une première réunion en fin de semaine dernière, qui avait servi à maintenir la 18e journée ce week-end (finalement, six matchs sur dix ont été reportés), les repréentants des vingt clubs se sont à nouveau retrouvés pour discuter des prochains jours et prochaines semaines, décisives pour la suite de la saison du football anglais.

Les clubs incités à aller piocher dans leur équipe réserve

Pour qu'une pause soit décidée à la place du Boxing Day, quatorze clubs sur les vingt devaient se manifester en faveur d'une telle issue. Liverpool aurait, selon la BBC, poussé pour reporter la 20e journée, qui débutera le 28 décembre. Mais les Reds faisaient donc partie des exceptions.

Il faut dire qu'entre le début de la 19e et le début de la 20e journée, les clubs n'auront qu'un jour de repos. Bien insuffisant pour les joueurs, alors que les effectifs sont actuellement décimés par le Covid. Lors de son match à Wolverhampton dimanche, Chelsea n'a pu aligner sur son banc de touche que quatre joueurs de champ. Plusieurs clubs de Premier League pourraient se retrouver dans cette situation lors des fêtes.

Les dirigeants de la FA ont donc incité les équipes du championnat anglais à avoir recours à des joueurs de leur réserve pour pallier les absences au sein de leur effectif. Il aurait également que les replays (un deuxième match suite à un résultat nul) lors des 3e et 4e tour de la FA Cup début janvier n'auront pas lieu et que des reports de match pourront à nouveau être déclarés, au cas par cas, pendant le Boxing Day.

68 000 cas quotidien en moyenne en Angleterre

Il n'est donc pas exclu de voir dans les prochains jours d'autres matchs être annulés à la dernière minute. D'autant que les quarts de finale de la Coupe de la Ligue vont avoir lieu à partir de demain, et ont été maintenus. Thomas Frank, entraîneur de Brentford, avait proposé la semaine dernière de repousser la 18e journée et les matchs d'EFL Cup pour permettre à tous les clubs de nettoyer les centres d'entraînement et permettre aux joueurs en isolement d'être à nouveau opérationnels.

Il n'en aura rien été et les vingt équipes de Premier League vont devoir faire avec le virus pendant ce Boxing Day alors que le variant Omicron frappe très violemment l'Angleterre depuis plusieurs jours, avec plus de 68 000 nouveaux cas quotidien en moyenne sur les sept derniers jours. Les clubs et les dirigeants de la FA ont décidé de se réunir à nouveau dans deux semaines pour faire un nouveau bilan de la situation et prendre d'éventuelles mesures pour la suite de la saison.