Premier League: Liverpool domine Newcastle grâce à Salah, Chelsea freiné par Everton

Mené, Liverpool s’est finalement imposé face à Newcastle (3-1) avec un Mohamed Salah à nouveau décisif, lors de la 17e journée de Premier League jeudi. Dans le même temps, Chelsea a été accroché par Everton (1-1).

Le spectre du Covid-19 plane actuellement sur la Premier League, qui a été contrainte d’annuler plusieurs de ses affiches pour enrayer la pandémie, mais le championnat continue malgré tout. Ce jeudi, les joueurs de Liverpool recevaient Newcastle dans un match piège, dont ils ont réussi à se dépêtrer (3-1), grâce à l’inévitable Mohamed Salah. Dans le même temps, Chelsea, l’un de leurs rivaux pour le titre, a été accroché à domicile par Everton (1-1).

À Anfield, ce sont les Magpies qui ont pris très tôt l’avantage grâce à une belle frappe flottante des 25 mètres de Jonjo Shelvey (0-1, 7e). La réaction des Reds a été instantanée, avec l'égalisation de Diogo Jota (1-1, 21e), qui a profité d’une collision entre des défenseurs de Newcastle. Quelques minutes plus tard, c’est Salah qui a permis de prendre les devants (2-1, 25e), en se montrant décisif pour le 15e match d’affilée en Premier League. Un missile de Trent Alexander-Arnold (3-1, 87e) a entériné le succès en fin de match.

En parallèle, Chelsea a été tenu en échec par Everton, malgré une nette domination. Ayant le pied sur le ballon et le plus clair des occasions, les Blues ont dû attendre la 70e minute pour trouver le chemin des filets, grâce à Mason Mount. Les ardeurs des Londoniens ont vite été refoidies: quatre minutes plus tard, à la réception d’un coup franc, Jarrad Branthwaite a permis aux Toffees d’arracher le nul (1-1, 74e). Au classement, les hommes de Thomas Tuchel sont 3es (37 points) et concèdent du terrain à Liverpool (40 pts) et Manchester City (41 pts).