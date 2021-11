Chelsea: blessé, Kanté inquiète Tuchel

N’Golo Kanté, milieu de terrain de Chelsea, s’est blessé à un genou lors de la large victoire des Blues face à la Juventus (4-0), mardi en Ligue des champions. Thomas Tuchel a fait part de son inquiétude.

La soirée de rêve de Chelsea face à la Juventus (4-0) a été gâchée par les blessures de N’Golo Kanté (37e) et Ben Chilwell (71e), mardi. Et cela peine Thomas Tuchel, manager des Blues, un peu inquiet par l’état de ses deux joueurs, très bons jusqu’à leur sortie.

"Cela m'inquiète parce qu'il (Chilwell) était dans un moment fantastique, comme Reece (James) de l'autre côté, a déclaré l’entraîneur allemand à l’issue du match. Ils étaient dans la meilleure forme possible, si forts et si confiants et avec tant de qualité. Il souffrait beaucoup, maintenant il se sent un peu mieux. Il a un examen demain (mercredi) pour être plus précis. J'espère que nous nous en sortirons, les doigts croisés, avec des nouvelles pas trop mauvaises."

Kanté s’est "un peu tordu le genou"

Il s’est montré aussi réservé sur l’état du milieu de terrain français. "Avec N'Golo, c'est un peu la même chose, a-t-il ajouté. Il est devenu de plus en plus fort en première mi-temps mais s'est un peu tordu le genou. J'espère que ce n'est pas trop grave."

L’ancien joueur de Leicester a manqué quelques matchs cette saison en raison d’une blessure à l’aine, puis du coronavirus. Il n’avait pas joué avec l’équipe de France en septembre, avant de déclarer forfait pour la Final 4 de la Ligue des Nations en octobre. Il a participé à la large victoire face au Kazakhstan (8-0) en novembre avant d’être préservé en Finlande (0-2). En club, il signe une nouvelle saison consistante, illustrée par son but magnifique sur le terrain de Leicester (0-3), son ancien club, le week-end dernier. Mardi, Chelsea a surclassé la Juve et pris la première place du groupe H.