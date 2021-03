Chelsea: Tuchel vise le titre en Premier League la saison prochaine

Toujours invaincu depuis son arrivée à Chelsea, Thomas Tuchel est plein de confiance et d'ambition. Même si son équipe pointe aujourd'hui à 21 points du leader Manchester City, le technicien allemand a déclaré vouloir jouer le titre en Premier League dès l'année prochaine.

Six victoires, trois nuls, et une solidité défensive retrouvée: depuis l'arrivée de Thomas Tuchel sur le banc, Chelsea tourne bien, pour ne pas dire très bien. Le club londonien pourrait même grimper, en cas de victoire ou de nul contre Liverpool ce jeudi soir (21h15 sur RMC Sport 1), dans le Top 4 de la Premier League, son objectif numéro 1 en fin de saison.

Mais le prochain exercice sera une autre histoire pour les Blues. En 2021-2022, Tuchel voudra jouer le titre. Et qu'importe si Chelsea a terminé à 30, 26 puis 33 points du champion ces trois dernières années, et s'il pointe aujourd'hui à 21 unités de Manchester City.

"Le fossé est grand, mais nous devons avoir l'ambition de le combler le plus vite possible"

"Si vous lisez ces chiffres à haute voix, c'est vrai que ça parait compliqué, a glissé le technicien allemand mercredi devant la presse. Mais nous ne devons pas nous fixer de limites. Nous devons tout tenter, et ne pas préparer d'excuses. La quantité de points (de retard) montre à quel point le fossé est grand. Mais nous devons avoir l'ambition de le combler le plus vite possible."

Et l'ancien coach du PSG d'en remettre une couche: "Je ne veux pas chercher d'excuses. Ce n’est pas ma nature. (...) Allons-nous réduire l'écart avec City cette saison? Non. Mais la saison prochaine, nous commencerons tous avec zéro point."

D'autant que pour Tuchel, ses rivaux ne sont pas invincibles. "City était en difficulté cette saison (en début de championnat, ndlr), mais personne n'en a profité. Il est prouvé dans le sport que vous pouvez franchir un palier extraordinaire, et grandir vite si vous profitez du 'momentum'. Aujourd'hui, nous nous battons pour les quatre premières places, ce qui était une tâche considérable lorsque nous sommes arrivés. A partir de l'année prochaine, nous nous battrons pour tous les titres."