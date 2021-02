Premier League: Liverpool gagne enfin et se relance dans la course à l’Europe

Face à Sheffield ce dimanche (2-0), Liverpool a renoué avec le succès après quatre défaites d'affilée en Premier League. Les Reds se rapprochent à deux points du top 4, qualificatif pour la Ligue des champions.

La réaction de Jürgen Klopp au coup de sifflet final en dit long sur le soulagement des Reds. Un match sans histoire, pour un club comme Liverpool qui connaît autant de difficultés cette saison, c’est suffisamment rare pour être souligné. Et savouré. Les Reds ont dominé (2-0) la lanterne rouge Sheffield United, non sans se faire peur cependant, la faute notamment à un excellent Aaron Ramsdale, qui a maintenu les siens dans le match.

Dominateur, Liverpool, à force de manquer d’efficacité (10e, 32e, 39e), aurait pu se faire piéger. Oliver McBurnie s’est d’ailleurs vu refuser un but pour hors-jeu (36e), avant de manquer le cadre sur une nouvelle occasion franche (58e).

Liverpool se relance au meilleur moment

Cette piqûre de rappel a montré aux Reds qu’ils n’étaient pas à l'abri d’une nouvelle déconvenue en championnat, laquelle aurait pu être fatale à leurs ambitions européennes. Les coéquipiers de Sadio Mané, lui aussi privé d’un but pour hors-jeu, ont finalement accéléré au retour des vestiaires, avec un double avantage acquis peu après l’heure de jeu, grâce à Curtis Jones (49e) et Roberto Firmino (64e). Liverpool, 6e de Premier League à 5 points du top 4 avant le coup d’envoi, se relance dans la course à la Ligue des champions, après avoir enchaîné quatre défaites, dont trois à domicile.

Liverpool n’avait plus gagné depuis un succès contre West Ham (3-1) le 31 janvier dernier. Ce premier succès du mois, conjugué à la défaite de West Ham sur le terrain de Manchester City, permet aux Reds de se rapprocher à deux points des Hammers, détenteur de la quatrième et dernière place qualificative pour la Ligue des champions. Le champion en titre avait un blason à redorer, c’est chose faite désormais.