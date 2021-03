Chelsea: Kanté loue le sens tactique de Tuchel

Très apprécié de Thomas Tuchel, N'Golo Kanté, milieu de terrain de Chelsea, a aussi loué l'apport de l'entraîneur allemand, nommé en janvier sur le banc des Blues après l'éviction de Frank Lampard.

N'Golo Kanté a seulement fêté sa deuxième titularisation en Premier League depuis l'arrivée de Thomas Tuchel en janvier, dimanche face à Manchester United (0-0). Le milieu de terrain français a pourtant reçu de nombreux compliments de le part de l'entraîneur allemand, qui a confié avoir rêve de l'entraîner un jour. A son retour de blessure, l'international français s'est d'abord contenté d'entrées en jeu (trois en Premier League et une en Ligue des champions sur le terrain de l'Atlético de Madrid, 0-1) avant de retrouver, depuis deux matchs de championnat, sa place dans le onze de départ.

L'ancien joueur de Leicester savoure ce retour mais accepte aussi les choix de Tuchel. "Ça fait plaisir (d'être titulaire, ndlr), reconnait-il. J'ai aussi fait quelques passages sur le banc, c'est pas mal, l'équipe gagne. C'est une bonne situation, on s'est remis dans la course pour le Top 4. Débuter ce genre de matchs, ça fait plaisir. C'est dommage qu'on n'ait pas gagné, il y a eu pas mal d'occasions. On aurait pu l'emporter, comme ils auraient pu marquer. Au final, c'est un résultat juste."

"Il est venu avec de belles idées, son enthousiasme"

Il a poursuivi en louant les qualités de Tuchel, nommé en remplacement de Frank Lampard. "Je suis un joueur, c'est l'entraîneur, donc il me dirige comme les autres joueurs, poursuit-il. Ensuite, il est venu avec des belles idées, son enthousiasme, sa tactique, son expérience. Il a essayé d'apporter tout ce qu'il a fait dans le passé. Ça marche plutôt bien, on s'est remis dans la course pour le Top 4. On a fait un bon premier match en Ligue des champions; On est content qu'il soit là et on espère que ça va bien se passer."

Depuis l'arrivée de Tuchel, Chelsea est invaincu mais reste sur deux matchs nuls consécutifs en championnat. Le résultat face aux Red Devils a fait sortir les Blues du Top 5 au bénéfice de West Ham, 4e surprise. Les joueurs de Tuchel comptent un point de retard sur les Hammers.