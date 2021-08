Premier League: Lukaku explique comment Drogba l’a conseillé pour son retour à Chelsea

L'attaquant belge Romelu Lukaku, de retour à Chelsea cet été contre 115 millions d'euros, a expliqué dans une interview sur le site officiel des Blues sa proximité avec la légende Didier Drogba. C'est même l'Ivoirien qui l'a accompagné dans les derniers détails avant la signature de son contrat.

10 ans après ses débuts avec les Blues en Premier League contre Norwich, Romelu Lukaku est de retour chez lui. Cet été, Chelsea a fait revenir l'attaquant de l'Inter à la maison, moyennant un gros chèque de 115 millions d'euros. Et le Belge aurait trouvé un conseiller de choix pour le convaincre de rentrer au bercail.

"Je lui parle presque tous les jours !", révèle Lukaku

En effet, dans un entretien sur le site officiel du club, Lukaku explique avoir bénéficié du soutien d'une légende du club londonien, à savoir Didier Drogba, quant à son retour chez les Blues avec lesquels il avait passé trois années (2011-2014). Sur les réseaux sociaux, les deux hommes avaient déjà laissé filtrer leur complicité ces derniers temps, comme le confirme l'attaquant de 28 ans. "Notre relation représente tellement pour moi. Ce n'est pas comme si nous discutions une fois par mois, je lui parle presque tous les jours !", explique-t-il. "Nous avons un groupe de discussion et on communique en permanence, et j'ai été en contact avec Didier encore un peu plus ces deux dernières semaines."

Didier Drogba, conseiller de luxe et moteur dans la signature du Belge ?

L'Ivoirien aux 104 buts en 254 apparitions en Premier League a donné quelques tuyaux à l'ancien interiste concernant son intégration à son nouveau collectif. "J'avais beaucoup de questions à lui poser et il connaît toujours beaucoup de gens au sein du club. Il m'a vraiment bien préparé avec les derniers détails à régler. Maintenant j'ai juste besoin de connaître un peu mieux l'entraîneur, les joueurs et d'être disponible aussi vite que possible pour l'équipe."

Le Belge, dont la période de quarantaine en Angleterre a pris fin lundi, doit connaître son premier entraînement ce mardi. Le manager allemand Thomas Tuchel a déjà fait savoir qu'il comptait préparer Lukaku afin qu'il soit disponible pour le derby face à Arsenal dimanche (17h30 sur RMC Sport 1). Champion d'Italie ces derniers mois avec l'Inter Milan, l'attaquant a enchaîné les buts lors de son passage en Italie, avec 64 réalisations en deux années toutes compétitions confondues.

