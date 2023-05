Chelsea: vers une fin de saison prématurée pour Kanté, de nouveau blessé

Touché à l'aine, le milieu de terrain de Chelsea N'Golo Kanté va suivre un nouveau processus de rétablissement qui devrait le tenir éloigné des terrains jusqu'à la fin de saison, a annoncé son entraîneur Frank Lampard.

Une timide éclaircie commençait à poindre au-dessus de la tête de Frank Lampard, après la victoire contre Bournemouth, le week-end dernier. Malheureusement pour Chelsea, le rayon de soleil espéré ne s’est pas manifesté bien longtemps pour N'Golo Kanté dont la saison cauchemardesque est probablement terminée. L’exercice 2022-2023 devrait s’achever comme il avait commencé pour l’international français: à l’infirmerie. Frank Lampard en a fait l’annonce avant la rencontre des Blues contre Nottingham Forest, à Stamford Bridge, samedi.

"Il en a pour quelques semaines"

"Nous avons perdu N'Golo à l'entraînement hier, il a senti quelque chose à l'aine, il en a donc pour quelques semaines et nous savons ce que cela signifie, a-t-il commenté. Nous savons ce que cela signifie. Nous devons donc continuer à avancer." Touché aux ischio-jambiers, une vilaine blessure qui a nécessité qu'il se fasse opérer, le privant de la Coupe du monde avec l’équipe de France et de la plupart des matches de son équipe cette saison, N’Golo Kanté voyait enfin le bout du tunnel. Il avait débuté les deux derniers matches des Blues en étant performant à chaque fois, que ce soit lors de la défaite contre Arsenal (1-3) ou à l’occasion de la victoire de dimanche dernier contre Bournemouth, sur le même score.

La nouvelle est d’autant plus difficile à avaler pour le Français qu’il a longtemps patienté sur la touche, pendant huit mois, avant de pouvoir s'entraîner normalement en vue de postuler pour le onze. Kanté pensait mettre toutes les chances de son côté en suivant un processus de rétablissement aussi long plutôt que de se précipiter. "C'était le but de l'opération, de revenir fort", confirmait-il à Sky Sports cette semaine. Ce coup d'arrêt peut-il remettre en cause son avenir au club, sachant que le joueur est lié à Chelsea jusqu'au mois de juin ? L'intéressé assure qu'il veut rester, et selon la presse anglaise, un contrat de deux ans lui a été proposé par la direction du club. Mais pour l'instant, il n'a toujours pas prolongé.