Condamné pour maltraitance sur son chat, Kurt Zouma est "un monstre" selon Brigitte Bardot

Dans les colonnes de L'Equipe, Brigitte Bardot a défendu les intérêts de sa Fondation et a fustigé le comportement de Kurt Zouma, "un monstre" reconnu coupable d'avoir maltraité son chat.

L'affaire du chat de Kurt Zouma continue de faire parler. Si le défenseur de West Ham a été condamné en juin dernier à 180 heures de travaux d'intérêts général pour maltraitance sur son chat, ce dernier a été épinglé par Brigitte Bardot, qui a créé une fondation pour lutter contre la maltraitance des animaux.

"Des gens comme Kurt Zouma sont des monstres, des ordures et devraient être sévèrement punis. Je suis pour la loi du talion, explique l'actrice dans les colonnes de L'Equipe, avant d'expliquer sa relation au sport. Oh, vous savez, les sportifs ! Cela dépend souvent des sports qu'ils pratiquent. Ceux que j'ai connus étaient encore élégants mais tout ce qui est ballon rond, ovale ou carré me laisse indifférente".

De nombreux chambrages dans les tribunes

En février 2022, le joueur de 27 ans s'était filmé en train de frapper son chat. Les images avaient tourné en boucle sur les réseaux sociaux. Sanctionné d'une amende de 300.000 euros par son club, il n'avait pas été suspendu en Premier League. Cependant, Zouma avait été lâché par un certain nombre de ses sponsors, dont le géant des vêtements de sport Adidas, et avait dû faire face à des chambrages dans les tribunes.

La diffusion de la vidéo avait également provoqué la colère de la Fondation 30 millions d'amis, qui avait déposé une plainte contre Kurt Zouma. "L’Angleterre est particulièrement attentive aux actes de maltraitance envers les animaux. Les auteurs de maltraitance animale encourent jusqu’à cinq ans de prison depuis une loi votée en 2021." Une sanction à laquelle l'international français a échappé.