Crystal Palace: des banderoles contre John Textor, propriétaire de Lyon

Les supporters de Crystal Palace ont déployé une banderole contre John Textor, propriétaire de leur club mais aussi de l’Olympique Lyonnais en France et de Botafogo au Brésil. "On ne te fait pas confiance", ont-ils lancé.

Crystal Palace a arraché un match nul sur le gong face à Manchester United (1-1) mercredi, lors de la 19e journée de Premier League. Mais cela ne calme pas la défiance des supporters envers John Textor, propriétaire du club qui est officiellement devenu actionnaire majoritaire de l’Olympique Lyonnais en décembre dernier. Le club français est ainsi le dernier en date à entrer dans le giron de la société Eagle Football Holdings, contrôlée par Textor, après Palace donc mais aussi les équipes brésilienne de Botafogo et belge du RWD Molenbeek. Et ce modèle ne plaît pas aux fans de Palace, actuellement 12e de Premier League.

"Textor nous ne te faisons pas confiance"

"Propriétaire de plusieurs clubs, paris en bourse, Textor nous ne te faisons pas confiance", indiquait la banderole brandie dans la tribune Holmesdale End du Selhurst Park. Textor détient 40% des parts du club anglais depuis août 2021 après avoir injecté 100 millions d’euros.

La gronde des supporters anglais pourrait être surtout liée à un récent article du Financial Times révélant la volonté d’Eagle Holdings d’entrer à la bourse de New York.

Selon FT, les nouveaux propriétaires de l’OL prévoient de lancer leur entreprise en bourse cette année via la société de chèque en blanc Iconic Sports Management, visant une valorisation de 1,2 milliard de dollars (1,1 milliard d'euros), ce qui serait une première pour l'industrie du football.

La banderole des supporters de Crystal Palace contre John Textor © AFP

Iconic Sport a refusé de commenter auprès du Financial Times alors qu'Eagle Football Holdings n'a pas répondu. Les sociétés d'acquisition à vocation spéciale - souvent appelées sociétés de chèque en blanc - sont des sociétés cotées en bourse qui lèvent des fonds dans le but d'acheter une société privée. Cette entrée en bourse (appelée spac) donnerait un virage nouveau au monde du football qui séduit de plus en plus d’investisseurs européens. Et c’est ce qui inquiète les fans de Palace.