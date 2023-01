OL: Textor a vécu "une soirée étrange" face à Strasbourg

Présent pour la première fois au Groupama Stadium samedi en tant que propriétaire de l'OL, John Textor explique avoir vécu une "soirée étrange" et estime que les Gones, battus par Strasbourg (2-1), ont manqué de "calme".

John Textor se souviendra longtemps de sa première au Groupama Stadium en tant que propriétaire de l'OL. Présent aux côtés de Jean-Michel Aulas lors de la défaite les Gones face à Strasbourg (1-2) lors de la 19e journée de Ligue 1, l'homme d'affaires américain a insisté impuissant à la crise que traverse l'équipe rhodanienne, seulement 9e à la mi-championnat.

Juste avant de rejoindre l'Angleterre pour assister au match entre Chelsea et Crystal Palace, club dont il est actionnaire minoritaire, John Textor a confié à L'Équipe ses premières impressions. "Il est évident que le doute et la négativité des fans ont eu un impact sur les joueurs, quand vous voyez toutes nos occasions... C'est comme dans les sports d'adresse et de relâchement, comme au tir à l'arc: pour toucher sa cible, il faut être parfaitement calme. Et c'est ce calme qui nous a manqué sur nos occasions."

Textor maintient sa confiance envers Cheyrou et Ponsot

Au milieu du chaos, l'investisseur américain a reconnu avoir vécu une "soirée étrange" pendant que les supporters lyonnais partageaient leur colère à propos de la situation sportive délicate de leur équipe, qui n'a pris qu'un point sur les trois derniers matchs de championnat. Pour autant, le nouveau propriétaire de l'OL garde confiance en Vincent Ponsot (directeur général), "qui est très important pour nous" et Bruno Cheyrou (directeur du recrutement). "Regardons si on peut encore se relancer d'ici la fin du mercato. On a beaucoup de jeunesse, mais c'est une équipe qui n'est pas assez méchante, pas assez impitoyable."

Après la soirée de samedi, John Textor pourrait revenir à Lyon "dans trois semaines" mais il continue de rester actif pour le mercato lyonnais. L'homme de 57 ans a d'ailleurs une idée derrière la tête. "Il y a un joueur que j'aimerais beaucoup faire venir et que Laurent Blanc et Bruno Cheyrou ont identifié depuis longtemps. Il est possible que j'aille le voir, parce que je pense que la démarche de me déplacer peut compter pour le convaincre".

Dépassé par Clermont ce week-end, l'OL se retrouve 9e de Ligue 1 et se met à regarder derrière, puisque les Gones ont dix points d'avance sur le premier relégable, mais sont à douze unités de la 5e place. Le podium semble également à des années-lumière (17pts).