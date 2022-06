France-Danemark: comment Christian Eriksen a retrouvé son statut après son arrêt cardiaque

Victime d’un malaise cardiaque pendant un match de l’Euro 2021, Christian Eriksen a retrouvé les terrains en club et avec le Danemark en 2022. Le milieu offensif devrait même débuter le match de Ligue des nations contre l’équipe de France ce vendredi, moins d’un an après avoir frôlé la mort.

Un miraculé, tout simplement. Le 12 juin 2021, lors du match Danemark-Finlande en phase de poules de l’Euro, Christian Eriksen s’est écroulé sur la pelouse après un malaise cardiaque. Evacué sur une civière puis hospitalisé, le meneur de jeu danois a inquiété et les images de son accident ont fait le tour de toute la planète foot. Depuis, le joueur de 30 ans s’est battu pour reprendre le fil de sa carrière. Obligé de jouer avec un défibrillateur cardiaque automatique, l’ancienne star de Tottenham a pourtant réussi son pari et a même déjà retrouvé la sélection danoise. Ce vendredi, il est pressenti pour débuter le choc de Ligue des nations contre l’équipe de France au Stade de France.

"Je pense que le premier miracle est arrivé quand ils m'ont sauvé sur le terrain, voilà ma première pensée, a savouré Christian Eriksen face à la presse à la veille du match contre les Bleus à Saint-Denis. Après, évidemment, il y a eu beaucoup d’échanges avec les médecins, il a fallu se faire examiner à l'hôpital et obtenir le feu vert pour reprendre le football."

>> Toutes les infos avant le choc France-Danemark

"Rien qui m’empêcherait de revenir"

Transporté à l’hôpital après son arrêt cardiaque à Copenhague, Christian Eriksen y a passé près d’une semaine pour récupérer. Ensuite, le milieu offensif aux 111 capes avec la "Danish Dynamite" a pris du temps pour rester avec ses proches et passer une convalescence tranquille.

"La première pensée était, bien sûr, de reprendre une vie normale, d'être un papa, être un petit ami, être un père de famille, a encore estimé le Danois devant les journalistes. Ensuite le football est arrivé. Heureusement, les médecins n'ont rien dit ni rien vu qui m'empêcherait de revenir et d'être en pleine forme pour jouer à nouveau au football."

La renaissance en Premier League

Interdit de jouer avec son défibrillateur cardiaque automatique en Serie A, Christian Eriksen a ensuite négocié une résiliation de contrat avec l’Inter Milan. Toujours assoiffé de terrain, le milieu a été frapper à la porte de son ancienne équipe de l’Ajax pour se refaire la cerise et préparer son retour. En plein mercato hivernal, il s’est entraîné pendant plusieurs semaines avec la réserve du club néerlandais puis a convaincu Brentford, club de Premier League, de miser sur lui.

Forts d’une grosse colonie scandinave, les Bees ont tenté un pari et offert un contrat jusqu’à la fin de saison à Christian Eriksen. Et près de huit mois après son énorme frayeur pendant l’Euro, le trentenaire a rejoué en Premier League lors du duel entre Brentford et Newcastle le 26 février. Entré en seconde période, le maestro danois a reçu une vive ovation de la part du public pour son retour en Angleterre.

"C’est un grand jour pour nous tous, mais surtout pour Christian et sa famille", s’était alors félicité son entraîneur, le Danois Thomas Frank, malgré la défaite de l’équipe.

Après la peur de ne plus rejouer au football, Christian Eriksen a finalement pu retrouver les terrains. Et au terme de cette saison, il a quand même terminé avec 11 apparitions en Premier League pour un but et quatre passes décisives.

Idem en sélection où le sélectionneur Kasper Hjulmand a rapidement refait appel à lui. Dès la trêve internationale de mars, un mois jour pour jour après son premier match officiel en club, Christian Eriksen a rejoué lors d’un match amical. Mieux, malgré la défaite contre les Pays-Bas (4-2), il a marqué après être entré pour la seconde période. Titulaire pour le deuxième match et même propulsé capitaine, l’ex-chouchou des supporters de Tottenham a encore marqué lors du succès contre la Serbie (3-0).

Lloris se méfie du revenant Eriksen

Libre de tout contrat à la fin de la saison, Christian Eriksen ne manque pas d’offres. Si Brentford espère toujours le prolonger et lui a proposé un nouveau bail, le Danois rêve toujours de jouer la Ligue des champions. Mais avant, peut-être, de retrouver les sommets du football européen, il aura la lourde charge de guider sa sélection contre les Bleus ce vendredi en Ligue des nations. Hugo Lloris, son ancien coéquipier chez les Spurs, le sait: il peut faire mal à la défense française.

"Je n'ai pas suivi tous les matches qu'il a joués, mais il m'a impressionné quand je l'ai observé. Il est revenu à un excellent niveau, c'est un joueur qui peut faire la différence et je suis sûr qu'il sera motivé pour nous poser des problèmes, a lancé le capitaine des Bleus en conférence de presse. Je lui souhaite le meilleur, c'est un bon mec, un super coéquipier, et on sait quand il est à 100% qu'il fait partie des meilleurs joueurs du monde."

Impatient de jouer face à la France, Christian Eriksen savoure désormais le début de la deuxième étape de sa carrière. "Cela a été un voyage, mais comme vous l'avez dit, cela fait un an, cela a été dur, a conclu Christian Eriksen. Mais cela a été une belle année pour être de retour et rejouer au football." Un voyage, une aventure qui va, sauf mauvaise surprise, emmener le milieu offensif jusqu’à la Coupe du monde au Qatar en fin d’année. Presque inimaginable après avoir flirté avec la mort voilà tout juste un an.