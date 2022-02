Deux combattants UFC proposent à Zouma de se battre après la vidéo de son chat maltraité

Choqués par la vidéo montrant Kurt Zouma en train de frapper son chat, les combattants UFC Jan Blachowicz et Muhammad Mokaev ont vivement réagi sur les réseaux, en invitant le défenseur de l'équipe de France à venir se mesurer à eux.

Kurt Zouma est presque devenu l'ennemi public n°1. Depuis la diffusion d'une vidéo le montrant en train de maltraiter son chat, le défenseur de West Ham reçoit des critiques venues du monde entier. Associations de protection des animaux, politiques, dirigeants, les condamnations se succèdent. Et deux combattants UFC se sont joints à cette vague d'indignation, en proposant carrément à Zouma de se battre avec eux.

Le Polonais Jan Blachowicz, 38 ans, a exprimé toute sa colère sur les réseaux. "Si tu es un dur, mother fucker (en***), essaye de me frapper. Quelle merde. Aucune tolérance pour la cruauté animale", a écrit l'ancien champion du monde des light heavyweights, qui a notamment battu Israel Adesanya en mars 2021 lors de l'UFC 259.

"J'adorerais lui donner une claque"

Muhammad Mokaev, le grand espoir britannique (21 ans), qui vient de signer à l'UFC, a lui aussi partagé sa colère contre Zouma. "J'adorerais lui donner une claque pour qu'il ait l'air innocent devant moi, comme le chat", a écrit le natif du Daghestan, surnommé "Mini Khabib" et attenu lors du prochain UFC Londres face à Cody Durden.

Lâché par Adidas et sifflé par le public de West Ham, Zouma a été condamné à une forte amende de la part de son club (300.000 euros). Plusieurs plaintes ont déposées contre lui. Ses deux chats lui ont également été retirés et confiés à une association de protection animale. Cet épisode pourrait influer sur son avenir en équipe de France. Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, et Noël Le Graët, le président de la FFF, ont publiquement condamné son comportement.