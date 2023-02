En partenariat avec la F1, Tottenham va construire une piste de karting... sous son stade

Tottenham a annoncé ce mardi avoir signé un partenariat longue durée avec la Formule 1. Dans le cadre de cet accord, une piste de karting électrique va être créée sous le stade des Spurs. Une première mondiale.

Un ballon rond et un volant. Des crampons et un casque. Un banc de touche et un stand de mécaniciens. Max Verstappen et Harry Kane. Tottenham a annoncé ce mardi avoir signé un partenariat longue durée avec la Formule 1. Cet accord original a été scellé pour les quinze prochaines années. Il prévoit notamment la construction d’une piste de karting électrique sous le stade des Spurs, au nord de Londres. Une première mondiale. Cette piste, qui sera la plus longue couverte de la capitale anglaise, aura pour but d’attirer un nouveau public pour l’initier au sport automobile.

Tottenham et la F1 vont également développer un programme d’académie de pilotage avec l’objectif de détecter les futurs talents britanniques. Des activités éducatives seront mises en place dans certains établissements scolaires afin d’intéresser les jeunes de la région londonienne au sport auto. En leur expliquant le métier de pilote, mais aussi celui d’ingénieur ou de développeur informatique. Des campagnes de sensibilisation aux enjeux environnementaux seront aussi au programme.

La F1 veut "attirer de nouveaux publics" grâce aux Spurs

"Ce partenariat avec une marque de renommée mondiale comme Tottenham nous permet de faire découvrir la Formule 1 et le sport automobile à de nouveaux publics, se réjouit Stefano Domenicali, le président de la F1, dont la saison 2023 va s'ouvrir le week-end prochain à Bahreïn. La piste de karting sera une destination et un lieu que les familles, les amis et les pilotes en herbe du monde entier voudront visiter. Elle va permettre d’attirer de nouveaux profils en offrant un point d'entrée sur le monde du sport automobile. Nos deux marques ont une vision commune pour créer des opportunités de carrière qui changent la vie, promouvoir la diversité, l'inclusion et la responsabilité environnementale."

Même enthousiasme chez Daniel Levy, le président de Tottenham, qui occupe actuellement la 4e place de Premier League: "Depuis la construction de ce stade (en 2019, ndlr), notre ambition a toujours été de voir jusqu'où nous pouvons repousser les limites en offrant des expériences qui attireront des gens du monde entier tout au long de l'année".