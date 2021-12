Encore un match de Premier League reporté à cause du Covid-19 avec Leicester-Tottenham

Prévue pour ce jeudi (à 20h30), l’opposition entre Leicester et Tottenham n’aura finalement pas lieu. Avec les nombreux cas de Covid-19 dans les deux effectifs, les dirigeants de la Premier League ont décidé de reporter cette rencontre.

Les cas de Covid-19 et les reports de matchs en Angleterre ne cessent d’augmenter. Deux rencontres - Burnley-Watford et Manchester United-Brentford - avaient déjà été reportées, une troisième s'ajoute à la liste: le match entre Leicester et Tottenham, prévu ce jeudi soir. Depuis quelques jours, les deux formations font pression auprès de l’instance du championnat afin d’arriver à cette conclusion.

En conférence de presse, le coach des Spurs Antonio Conte comprenait la première décision de la Premier League de maintien de cette rencontre, malgré le nombre élevé de joueurs touchés par ce virus: "Bien sûr, la Premier League ne voulait pas reporter le match contre Leicester, peut-être parce que nous devons jouer contre Burnley et Brighton. Nous avons reporté deux matchs auparavant. Je peux comprendre, nous pouvons comprendre."

Leicester touché de plein fouet avec neuf joueurs testés postifs

Du côté des Foxes, les propos étaient plus véhéments. Le coach Brendan Rodgers avait souligné le nombre important d’absents dans l’effectif à cause du coronavirus: "Nous avons neuf joueurs qui ont le Covid-19 et d’autres problèmes médicaux. En terme de Covid, nous sommes là où nous étions." Tout en taclant la non-volonté des dirigeants du championnat de ne pas reporter la rencontre dans un premier temps: "Aucune dispense ne nous a été accordée, ce qui était décevant. Nous avons voulu soutenir les mesures, mais quand nous voulions un soutien pour la situation extrême dans laquelle nous nous trouvions, c’est décevant de ne pas obtenir le soutien." Cette déception a peut-être contraint l’instance à changer sa décision.