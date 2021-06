Espagne : "On voit moins d'actions magiques", Alcantara déteste le football moderne

Transféré à Liverpool l'été dernier, Thiago Alcantara est revenu sur les difficultés qu'il éprouve à s'identifier au football moderne. Dans un entretien accordé à L'Équipe, le milieu espagnol critique vivement l'évolution du football ces dernières années, de l'accélération du rythme de jeu à la VAR, en passant par la règle des cinq changements.

Prise de parole assez rare dans le monde du football. Transféré l'été dernier à Liverpool après avoir remporté la Ligue des champions avec le Bayern Munich, Thiago Alcantara a critiqué ouvertement l'évolution du jeu et le football moderne dans les colonnes de L'Équipe.

Enfant du football brésilien et biberonné aux préceptes de jeu du FC Barcelone, le milieu de terrain de 30 ans éprouve bien des difficultés à s'identifier au football d'aujourd'hui, en perdition de son essence.

"Le football a pris un autre rythme beaucoup plus rapide, plus physique. La figure du numéro 10 a presque disparu parce qu'on a des défenseurs centraux qui n'ont pas peur quand ils ont face à eux un joueur technique. Ils vont le presser et ne lui donnent plus le temps de se retourner et de jouer son jeu."

Une évolution qui ne plaît guère à l'international espagnol, qui a grandi aux côtés de l'illustre binôme que composait Xavi et Iniesta, des créateurs inégalables avec une science du football exceptionnelle.

Thiago Alcantara et Iniesta © Icon Sport

"Le VAR... j'ai toujours été contre"

Au-delà de l'évolution du jeu, plus rapide et plus physique, Thiago Alcantara n'est pas vraiment un partisan de l'intronisation de la technologie au service du foot, notamment l'apparition de l'arbitrage vidéo (VAR).

"J'ai toujours été contre et j'aimerais qu'il n'y en ait plus. Ça t'enlève l'essence du jeu. Ça enlève la roublardise, la malice, qui fait partie du football. On fait des erreurs quand on joue. Les arbitres doivent en commettre aussi, parce qu'ils sont humains. Sans cette roublardise, de nombreuses actions mythiques de l'histoire du foot n'auraient existé."

Thiago Alcantara veut "prendre du plaisir" en jouant en football et estime que les dernières révolutions du monde du ballon rond ne l'aident pas vraiment à en ressentir davantage.