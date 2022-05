Mercato: un rebond en Premier League pour Rabiot?

Selon la Gazzetta dello Sport, la Juventus aimerait se séparer d'Adrien Rabiot cet été, qui aurait la possibilité de rebondir en Premier League. D'autres départs sont prévus pour le club de Vieille Dame, qui envisage aussi de nombreux renforts pour se relancer après une saison blanche.

La Juventus se prépare à effectuer un grand ménage, après une deuxième saison de suite sans le titre en Serie A. Selon la Gazzetta dello Sport ce vendredi, outre les départs déjà annoncés de Paulo Dybala et Giorgio Chiellini, d'autres joueurs devraient quitter aussi Turin, à l'image d'Adrien Rabiot.

Plusieurs renforts attendus

Sous contrat jusqu'en juin 2023, Adrien Rabiot ne sera pas retenu par le club turinois, qui l'avait accueilli libre à l'été 2019 en provenance du PSG. Il pourrait rebondir en Premier League, lui qui a remporté trois trophées en Italie mais n'a pas réussi à s'imposer comme un joueur indiscutable. En attendant, le joueur de 27 ans continue de garder la confiance de Didier Deschamps, qui l'a convoqué pour le rassemblement de juin avec l'équipe de France.

Arthur, Alex Sandro et Weston McKennie ne seront pas retenus non plus lors du prochain mercato. La Vieille Dame voudrait aussi racheter Moise Kean avant de le céder. Le quotidien italien indique que l'attaquant aimerait bien revenir au PSG cet été, où il a évolué en prêt la saison dernière. L'incetitude plane autour pour Federico Bernardeschi et Alvaro Morata alors que le premier échange pour une prolongation et le second pourrait être conservé.

Dans le même temps, la Juventus essaie d'avancer sur les dossiers Paul Pogba, Jorginho, Leandro Paredes et Ivan Perisic. Pour Angel Di Maria, qui va disputer ce samedi son dernier match avec le PSG, un accord salarial doit encore être trouvé. Ces différents renforts sont prévus dans une tactique déjà définie, en 4-3-3, pour la Juventus de Massimiliano Allegri.