Everton: gros coup d’arrêt pour Abdoulaye Doucoure, blessé plusieurs semaines

Après huit matchs et deux buts en Premier League avec Everton, Abdoulaye Doucoure (28 ans) ne sera plus présent sur les terrains avant un petit moment. Suite à une blessure au pied, son club a annoncé ce mardi l’absence du milieu de terrain. Probablement pour plusieurs semaines.

C’est un vrai coup dur qui se profile pour Rafael Benitez. Titulaire indiscutable au milieu de terrain à Everton, Abdoulaye Doucouré (28 ans) sera absent des terrains pour une durée encore indéterminée. Mais le journaliste italien Fabrizio Romano annonce un arrêt de 6 à 7 semaines.

Dans son communiqué, le club anglais a précisé qu’une blessure au pied est à l’origine de l’indisponibilité du Français: "Everton peut confirmer qu’Abdoulaye Doucoure a subi une fracture de fatigue dans un os du pied subi lors du match de dimanche contre West Ham United".

L’actuel 8ème de Premier League révèle qu’aucune opération n’est à l’ordre du jour: "Le milieu de terrain français est évalué par l’équipe médicale du club et fait l’objet d’une enquête plus approfondie pour déterminer l’étendue de la blessure. Contrairement aux rapports, Doucoure ne nécessitera pas d’opération".

Une blessure qui tombe mal pour Everton

L’absence de Doucoure pour les prochaines rencontres n’a rien de rassurant pour les Toffees. Depuis le début de la saison, l’ancien joueur de Watford culmine à deux buts et quatre passes décisives en championnat et est certainement le meilleur milieu que Rafael Benitez ait dans son effectif.

Avec ce début de saison très intéressant, le milieu de terrain confiait sur le site du club qu’il se retrouvait pleinement dans le système tactique du coach espagnol où il peut participer à l’animation offensive d’Everton: "C’est l’une de mes principales qualités en tant que joueur et je veux en profiter cette saison. Je peux être plus souvent dans la surface, créer beaucoup d’occasions et être dans le dernier tiers pour marquer plus de buts", avait-il confié.