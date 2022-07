Everton: venu en aide à des réfugiés ukrainiens, un supporter a pu marquer un penalty en amical

Lors du match amical entre Everton et le Dynamo Kiev, vendredi soir à Goodison Park, un supporter des Toffees a eu son heure de gloire. Venu en aide à des réfugiés ukrainiens, son club de toujours l'a récompensé en lui permettant d'inscrire un penalty en fin de match.

Paul Stratton a vécu vendredi un moment qu'il n'est pas prêt d'oublier. Alors que le match amical entre Everton et le Dynamo Kiev tournait largement en faveur des Toffees - vainqueurs 3-0 - à Goodison Park, ce supporter de l'autre club de Liverpool a eu l'opportunité de sa vie : pénétrer sur le terrain et inscrire un but devant près de 40.000 fans.

Everton met à l'honneur un fan parti en Pologne aider des réfugiés ukrainiens

Et l'homme, ancien officier de police, n'a pas manqué cette opportunité donnée par le coach Frank Lampard en transformant du pied droit (avec la complaisance du portier adverse) avant de célébrer avec les supporters derrière le but. Everton voulait le remercier pour ses diverses actions ces derniers mois en faveur des réfugiés ukrainiens.

Le Liverpool Echo a rapporté comment Stratton a réagi aux souffrances de l'Ukraine en mars en remplaçant sa semaine de congé pour "regarder Netflix et manger des Pringles" par un voyage en Pologne. Il y a passé quatre jours à aider des réfugiés qui fuyaient l'Ukraine voisine. Celui-ci était "accompagné d'un guide de conversation polonais et d'un réseau d'anciens collègues de la police et de l'armée".

À noter que les joueurs des deux équipes étaient entrés sur la pelouse avec un drapeau ukrainien sur les épaules et, à la mi-temps, des supporters ont brandi des drapeaux britanniques et ukrainiens sur la pelouse pour exprimer leur soutien.