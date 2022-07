PSG: Lampard et Everton prêts à rapatrier Idrissa Gueye?

Everton aurait pris contact avec le Paris Saint-Germain en vue d’une arrivée d’Idrissa Gueye lors du mercato estival. Les discussions commenceraient seulement mais le club francilien souhaiterait bien faire partir le milieu sénégalais.

Petit à petit, le duo Galtier-Campos marque de son empreinte l’effectif du PSG. Après avoir bouclé les arrivées de Vitinha, Hugo Ekitike et plus récemment de Nordi Mukiele, le club francilien doit aussi s’atteler à dégraisser son groupe professionnel. Au-delà des joueurs non-convoqués par le technicien pour les entraînements de la semaine au Camps des Loges, l’avenir d’Idrissa Gueye à Paris semble des plus incertains.

Selon les informations de Fabrizio Romano, Everton réfléchirait à recruter le milieu sénégalais lors du mercato estival. Des premiers contacts existeraient même entre le PSG et les Toffees pour le joueur africain qui fêtera ses 33 ans fin septembre et dont le nom a déjà été cité à Galatasaray.

Un renfort de poids pour Everton

Recruté à Everton en 2019 pour 30 millions d’euros, Idrissa Gueye ne s’est pas rendu indispensable à Paris. A tel point que la direction du club voudrait rapidement le vendre cet été afin, notamment, d’éviter le voir partir libre en 2023. Présent dans la short-list de Frank Lampard, le relayeur pourrait donc voir le flou autour de son avenir s’éclaircir prochainement.

Ancien du club anglais, où il a passé trois ans entre 2016 et 2019, Idrissa Gueye y a laissé un bon souvenir. En cas de retour du côté de Goodison Park, le Sénégalais aux 94 sélections retrouverait un championnat qu’il apprécie et où ses qualités lui ont permis de marquer les esprits. Everton semble également capable de lui offrir un salaire digne de ses émoluments au PSG même si, sur le plan sportif, cela s’apparenterait à un recul.

Maintenus de justesse en Premier League la saison passée avec une décevante 16e place, les Toffees ne joueront pas l’Europe en 2022-2023, alors que le PSG rêve toujours du titre en Ligue des champions. Mais en rejoignant Abdoulaye Doucouré, Dele Alli ou encore Jordan Pickford à Everton, Idrissa Gueye risque de retrouver une place de titulaire. Un statut que Christophe Galtier ne peut pas lui promettre à Paris.