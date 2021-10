Ferguson dépité, coup de gueule de Petit, les réactions au naufrage de Manchester United contre Liverpool

Manchester United s'est fait humilier sur sa pelouse contre Liverpool ce dimanche (5-0) en Premier League. Des supporters à Gary Neville, en passant par Sir Alex Ferguson et Emmanuel Petit, les réactions indignées à cette humiliation dans le derby d'Angleterre ne se sont pas faites attendre.

L'humiliation ultime. Ce dimanche, pour le compte de la neuvième journée de Premier League, Manchester United a reçu une giffle monumentale dans le derby d'Angleterre contre Liverpool (5-0). Terrassés par les coéquipiers de Mohamed Salah, auteur d'un triplé, les Red Devils n'ont tout simplement pas vu le jour.

Une telle défaite, qui est plus est dans un derby, suscite forcément de nombreuses réactions, plus indignées les unes que les autres. La première d'entre elle est terriblement symbolique pour les fans les plus nostaligues, qui doivent bien souffrir ce dimanche soir: la mine dépitée de Sir Alex Ferguson dans les tribunes d'Old Trafford, quand, dès la 50e minute, le club qu'il a emmené si haut était déjà mené de cinq buts.

Sir Alex Ferguson lors de la claque reçue par Manchester United contre Liverpool © Capture d'écran

Les supporters ont quitté le stade

L'emblématique manager de Manchester United a au moins eu la force de rester jusqu'au bout, contrairement à de très nombreux supporters. Peu après l'heure de jeu, les caméras de télévision se sont en effet attardées sur une scène surréaliste, montrant les fans désabusés quitter les tribunes d'Old Trafford. "Je peux y aller ?", a immédiatement réagi l'ancien joueur de la maison Gary Neville sur l'antenne de Sky Sports, désireux d'imiter une partie du public d'Old Trafford pour abréger ses souffrances.

Emmanuel Petit: "Ce club est retombé dans un certain anonymat"

Notre consultant Emmanuel Petit, qui commentait cette terrible débâcle sur nos antennes, ne cachait pas sa tristesse au coup de sifflet final. "Je suis consterné de voir comment ce club est retombé dans un certain anonymat et est loin de son lustre d'antan", déplorait le membre de le Dream Team RMC Sport.

"Cela fait des annéess qu'on parle du contenu de Manchester United, et c'est pas faute d'acheter des joueurs à 60, 70 millions d'euros. Ils ont l'argent, mais ils ont perdu cette âme", a résumé l'ancien joueur d'Arsenal et de Chelsea, mettant des mots sur ce que de nombreux amoureux des Red Devils doivent ressentir ce dimanche soir.