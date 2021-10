Manchester United-Liverpool : naufrage historique des Red Devils dans le derby sur un festival Salah

Liverpool s’est largement imposé 5-0 face à Manchester United dans ce North West Derby pour le compte de la neuvième journée de Premier League. Avec un Mohamed Salah des grands soirs, les hommes de Jurgen Klopp ont déroulé et scellent leur deuxième place. Les Red Devils ont sombré et Ole Gunnar Solskjaer est plus que jamais en danger.

Le Théâtre des rêves s’est transformé en antre des cauchemars. Manchester United s’est incliné 5-0 à Old Trafford face à un Liverpool écrasant, lors de cette neuvième journée de Premier League, avec quatre buts dès la première période.

Une large victoire qui avait commencé très tôt, grâce à un but de Naby Keita à la 5e minute. Moins de dix minutes plus tard, Diogo Jota venait doubler la mise, puis Mohamed Salah vient inscrire son triplé (38e, 45+5e et 50e). Un affront pour Ole Gunnar Solskjaer, qui affichait une mine déconfite dès la mi-temps et cette rentrée aux vestiaires après avoir encaissé quatre buts. Les supporters réclament sa démission depuis des semaines, cela ne risque pas de s'arranger.

Naby Keita, rayonnant, donne le ton pour Liverpool

Naby Keita, auteur d’un but extraordinaire face à l’Atlético de Madrid, a remis ça. Dès la cinquième minute, le Guinéen donne le ton et inscrit le but du 1-0 au terme d’une belle action collective, en surnombre à deux contre un. Mis seul face à De Gea grâce à une belle passe décisive de Mohamed Salah, Naby Keita n’hésite pas et frappe d’un très beau plat du pied. On le retrouve aussi sur le but du 2-0, où il récupère un très bon ballon dos au but qu’il va remettre à Alexander Arnold qui trouvera ensuite Diogo Jota au second poteau. Ayant laissé Bruno Fernandes s’offrir la première occasion de la rencontre, Naby Keita a très vite repris les choses en main, le privant continuellement de ballon.

Ultime trait de son chef d’œuvre, il viendra enfiler le costume de passeur décisif pour Mohamed Salah pour le but du 3-0 à la 38e minute. Son match se terminera pourtant de façon précoce, après le tâche de Paul Pogba. Le milieu de terrain sort sur civière, blessé à la cheville.

Le tacle assassin de Pogba sur Keita lors de United-Liverpool © RMC Sport

Salah, seul serial buteur à Old Trafford face à un Ronaldo transparent

Mo’ Salah a inscrit ses 12e, 13e et 14e buts de la saison ce dimanche à Old Trafford. Chaque frappe plus limpide que l’autre, l’Egyptien affiche sa totale confiance et sa sérénité au moment de faire trembler les filets de David de Gea. Un premier but à la 38e sur un centre de Naby Keita, puis un second sur une nouvelle frappe parfaitement placée entre le portier mancunien et Harry Maguire, et enfin un petit ballon piqué sur un extérieur du pied de Jordan Henderson. Selon Opta, Mohamed Salah est le premier joueur extérieur à réaliser un triplé à Old Trafford depuis Ronaldo pour le Real Madrid en avril 2003. Avec ses 107 buts, il devient aussi le meilleur buteur africain de Premier League devant Didier Drogba (104).

En face, Cristiano Ronaldo n’a touché que 28 ballons et n’a tiré qu’à deux reprises. Une performance qui s’agrémente de ses coups de sang, avec un début de bagarre à la 35e alors qu’il est trouvé à contre temps par Bruno Fernandes puis un geste d’humeur qui lui vaut un carton jaune juste avant la mi-temps.

Loin d’être le pire mancunien ce dimanche soir, sa performance est symptomatique d’un échec collectif. Entré à la mi-temps, Paul Pogba se paiera lui le luxe de retourner à la douche seulement 15 minutes après, alors que son équipe est menée 5-0, écopant d’un carton rouge pour un tacle par derrière qui prend la cheville de Naby Keita. Dans les tribunes Sir Alex Ferguson observe cette déroute avec la mine des mauvais jours.

Après cette large victoire, Liverpool conserve sa deuxième place de Premier League avec 21 points, à un point de Manchester City, actuel leader. Les Reds recevront Brighton samedi à 16h. Manchester United pointe à une triste septième place avant son déplacement à Tottenham samedi prochain. Les deux rencontres seront à suivre sur les antennes de RMC Sport.