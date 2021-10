Manchester United: Ferguson a critiqué Solskjaer devant Khabib

Sir Alex Ferguson a dit son désaccord avec le choix de Solskjaer de laisser Cristiano Ronaldo sur le banc contre Everton (1-1), dans une vidéo publiée par Khabib Nurmagomedov, présent à Old Trafford le week-end dernier.

Ole Gunnar Solskjaer avait décidé de se passer de Cristiano Ronaldo, pourtant héroïque quelques jours plus tôt en Ligue des champions, avant d’affronter Everton. Bien mal lui en a pris puisque son équipe a été tenue en échec, et que son meilleur joueur, remplaçant en début de rencontre, est apparu frustré à l’issue du match, ne cherchant pas à dissimuler sa colère. Entré en jeu en seconde période, en vain, CR7 n’a pu empêcher d'éviter le partage des points avec les Toffees.

"Il faut toujours commencer avec ses meilleurs joueurs"

"Il faut faire des choix tout au long de la saison et nous devons gérer les efforts des joueurs", a plaidé Solskjaer, assumant jusqu’au bout un choix très critiqué en Angleterre, y compris par ses pairs. Et notamment la légende du club, Sir Alex Ferguson. Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, la star de la MMA, Khabib Nurmagomedov, se montre en train d’échanger avec le légendaire manager des Red Devils, croisé à Old Trafford.

L'Écossais déclare au combattant daghestanais: "Je pense aussi que lorsqu'ils (Everton) ont vu que Ronaldo ne jouait pas, c'était un peu…" Ferguson n’a pas le temps d’achever sa phrase que Khabib vient lui couper la parole: "Il est entré en seconde période…" "Je sais, mais il faut toujours commencer avec ses meilleurs joueurs", lui a alors rétorqué Sir Alex Ferguson.

Après le coup de sifflet final à Old Trafford, Ronaldo a été vu en train de descendre dans le tunnel, regagnant directement les vestiaires en marmonnant, avec le visage des mauvais jours. Comme pour signifier à son entraîneur son mécontentement.