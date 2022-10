Fulham: Layvin Kurzawa a rejoué pour la première fois depuis 14 mois

Prêté cette saison à Fulham par le PSG, Layvin Kurzawa a été aligné d'entrée face à Newcastle, ce samedi en Premier League. Le défenseur français a disputé son premier match officiel depuis le Trophée des champions à l'été 2021. Il y a 14 mois.

Le grand retour de Layvin Kurzawa. L'ancien défenseur de Monaco, prêté cette saison à Fulham par le PSG, a été aligné d'entrée pour le match de la neuvième journée de Premier League contre Newcastle ce samedi. Un petit événement.

Peu utilisé au PSG ces dernières saisons, et même devenu indésirable, le défenseur français a rejoint les Cottagers jusqu'en juin prochain pour retrouver du temps de jeu. Fin prêt physiquement, il a disputé sa première rencontre outre-Manche.

Son dernier match officiel remontait au Trophée des champions 2021, le 1er août de cette année-là. Il avait joué dix minutes. Depuis, il n'a eu droit qu'à une petite mi-temps en amical, mi-juillet, contre Quevilly-Rouen.

En championnat, Kurzawa n'a plus joué le moindre match depuis le 9 mai 2021, et un Rennes-PSG au Roazhon Park (1-1). Autre statistique, il n'a plus disputé de match en intégralité depuis le 17 mars 2021 en Coupe de France.

Kurzawa a débarqué en Angleterre avec beaucoup d'ambition

"Je me sens très, très heureux d'être ici. C'est une famille ici, tout le monde est très cool. J'ai regardé tous les matchs de Fulham cette saison et j'ai hâte de jouer avec cette équipe", avait déclaré Kurzawa à son arrrivée il y a un mois.

Titulaire d'entrée après une trêve internationale durant laquelle il a pu travailler idéalement, Layvin Kurzawa avait à coeur de montrer de quoi il est capable, pour retrouver les terrains de manière durable, une habitude qu'il avait totalement perdue au PSG.