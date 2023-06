Gros transfert en Premier League: Havertz sur le point d'être la première recrue d'Arsenal cet été

Selon de nombreuses sources concordantes, Kai Havertz va s'engager avec Arsenal, à deux ans de la fin de son contrat avec Chelsea. Les indemnités de transfert seraient comprises entre 70 et 75 millions d'euros.

Chelsea ayant déjà acté la succession de Kai Havertz en la personne de Christopher Nkunku, officialisé mardi par le club, le milieu offensif allemand devrait quitter les Blues dans les prochains jours, ont indiqué de nombreuses sources. Mais l'ancien atout du Bayer Leverkusen ne devrait pas s'en aller bien loin - il ne devrait même pas avoir à déménager - puisqu'il serait sur le point de constituer le premier renfort estival d'Arsenal, rival et voisin du pensionnaire de Stamford Bridge.

Chelsea en voie de dégraissage

Alors que Hakim Ziyech, Edouard Mendy, et Kalidou Koulibaly sont en instance de départ et que N'Golo Kanté a déjà rejoint Karim Benzema à Al-Ittihad, le départ de Kai Havertz devrait permettre à Chelsea de désengorger son effectif pléthorique. Les chiffres évoqués par Fabrizio Romano font état d'une offre de 60 millions de livres sterling (soit 70 millions d'euros) formulée par Arsenal, qui pourrait monter jusqu'à 75 millions d'euros si tous les bonus sont activés ; la validation de la transaction demeurant tributaire de la traditionnelle visite médicale.

De telles sommes constitueraient une moins-value effectuée par les Blues sur le joueur, puisqu'ils avaient déboursé 80 millions d'euros en 2020 pour s'attacher les services d'Havertz, en provenance du Bayer Leverkusen. Trois ans plus tard, sans jamais avoir totalement convaincu, l'Allemand devrait refermer le chapitre Chelsea avec 138 matchs et 32 buts au compteur, mais avec une Ligue des champions, une Supercoupe d'Europe et une Coupe du monde des clubs en poche.

Parallèlement, Arsenal espère trouver un accord avec West Ham pour le transfert de Declan Rice, probable remplaçant de Granit Xhaka. Les Hammers auraient déjà repoussé une offre de près de 100 millions d'euros des Gunners, qui seraient donc repartis à la charge.