Manchester City: Guardiola en colère contre Kalvin Phillips, revenu en surpoids du Mondial

Revenu de la Coupe du monde en surpoids, Kalvin Phillips a provoqué la colère de Pep Guardiola, le manager de Manchester City, qui ne dit ne pas comprendre comment cela est possible. Le milieu de terrain avait joué 40 minutes en deux matchs avec la sélection anglaise au Qatar.

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, affirme que le milieu de terrain anglais Kalvin Phillips est revenu de la Coupe du monde "en surpoids" et "pas en bonne condition pour s'entraîner".

40 minutes de jeu au Mondial

La recrue estivale de Leeds n'avait fait que quatre apparitions en tant que remplaçant cette saison en raison d'une blessure à l'épaule et il n'était pas certain de faire partie de l'équipe d'Angleterre de Gareth Southgate.

Alors que ses coéquipiers de la sélection anglaise, John Stones, Phil Foden et Jack Grealish, ont tous fait des apparitions lors de la victoire 3-2 de Manchester City en Carabao Cup contre Liverpool à l'Etihad Stadium jeudi, Kalvin Philips, qui a joué 40 minutes lors de deux apparitions en tant que remplaçant au Mondial, était une absence surprise du groupe.

"Il n'est pas blessé, il est arrivé en surpoids"

Interrogé en conférence de presse d'après-match sur pourquoi Phillips n'était pas suffisamment en bonne forme pour figurer sur la feuille de match contre Liverpool, Guardiola a répondu : "Il n'est pas blessé. Il est arrivé en surpoids. Je ne sais pas [pourquoi]. Il n'est pas arrivé en état de faire des séances d'entraînement et de jouer."

Un journaliste a poursuivi en demandant : "Mais il est parti avec l'Angleterre, avec des nutritionnistes, etc... ?". Guardiola a répondu : "Non, non, non, non. Absolument. C'est pour cela qu'il ne peut pas jouer. Quand il sera prêt, il jouera, parce que nous avons besoin de lui, nous avons beaucoup besoin de lui."

"Ruben Dias est blessé"

Le technicien catalan n'a pas voulu partager ses états d'âme concernant cette nouvelle, ne précisant pas s'il est déçu par le comportement de son milieu de terrain : "C'est une conversation privée avec Kalvin."

Guardiola est également privé d'une autre star de la Coupe du monde, Ruben Dias, bien que pour des raisons un peu plus légitimes, après qu'il ait contracté une blessure aux ischio-jambiers lors de son dernier match avec le Portugal au Qatar. "Ruben Dias est blessé. Ruben a une douleur à l'ischio-jambier depuis le dernier match de la Coupe du monde et il est absent", a ajouté l'entraineur de City.

Manchester City reprendra sa saison de Premier League avec un déplacement à Leeds, l'ancien club de Phillips, le 28 décembre ; coup d'envoi à 21 heures.