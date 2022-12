France-Angleterre: Kalvin Phillips défend Southgate, "un manager incroyable" et "sous-estimé"

L'équipe de France affronte l'Angleterre samedi (20h) pour une place en demi-finale de la Coupe du monde. A deux jours de la rencontre plus qu'attendue, Kalvin Phillips était présent en conférence de presse. Il a pris la défense de son entraîneur, parfois critiqué.

Gareth Southgate est l'homme de la situation. C'est en tous cas l'opinion de Kalvin Phillips, le milieu de terrain des Three Lions, présent en conférence de presse ce jeudi. "Les gens sous-estiment à quel point Southgate est un bon entraîneur. Je suis avec l’Angleterre depuis trois ans et il a été extraordinaire", assure le milieu de terrain de Manchester City. Evidemment, nous n’avons pas eu de bons résultats cet été, concède-t-il. Mais il y a plusieurs raisons à cela."

"La façon dont il a amené cette équipe à gagner des matches et à devenir l’un des meilleurs pays du monde en matière de football… Beaucoup de personnes ne lui reconnaissent pas ce mérite", a regretté le milieu de terrain anglais.

Southgate décrié, encore en début de tournoi

Du côté de l'Angleterre, Gareth Southgate est loin de faire l'unanimité et plusieurs de ses choix sont contestés, notamment sur ses compostitions d'équipe. En début de tournoi, personne n'a vraiment compris pourquoi Phil Foden, étincelant à Manchester City, jouait si peu.

"Il est étonnant que nous ayons utilisé 14 joueurs jusqu'à présent et que notre joueur le plus talentueux soit toujours assis sur le banc", a critiqué Michael Owen sur son compte Twitter après le deuxième match du tournoi, face aux Etats-Unis (0-0). Jamie Carragher avait lui aussi déploré l'absence de Phil Foden.

"Ces deux-là (Alexander-Arnold et Foden) ne sont pas sortis du banc, c'est décevant car ce sont des talents de classe mondiale. D'autres nations comme l'Espagne, le Brésil ou la France auraient probablement Alexander-Arnold et Foden dans leur onze de départ", avait commenté Gary Neville.

Kalvin Phillips défend les choix de son sélectionneur

"Nous devons trouver un équilibre entre fraîcheur et stabilité. La gestion de l'effectif est toujours un défi et, bien sûr, nous avons 26 joueurs. Mais nous sommes dans un tournoi majeur, et il ne s'agit pas de distribuer les sélections", s'était de son côté défendu le sélectionneur.

Ce jeudi, c'est Kalvin Phillips qui s'est exprimé sur le sujet. "Il a des décisions très difficile à prendre. Il a des joueurs incroyables qu’il doit laisser sur le banc. Il a aussi dû laisser des joueurs à la maison, explique t-il. Je comprends que ce soit une position très difficile pour lui, mais il a été incroyable depuis que je suis en Angleterre. Sa façon de traiter les joueurs prouve qu’il est un homme et un manager incroyable. Son staff est également super et nous aide beaucoup."

Sous-utilisé en début de tournoi, Phil Foden devrait bien être titulaire face à l'équipe de France en quart de finale samedi.