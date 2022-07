Mercato: Kalvin Phillips à Manchester City, c'est officiel

Après Erling Haaland, Manchester City a officialisé ce lundi son deuxième gros coup du mercato, en signant le milieu de terrain Kalvin Phillips pour les six prochaines saisons.

Manchester City frappe un nouveau grand coup dans ce mercato estival. Après Erling Haaland, les Citizens ont officialisé ce lundi la signature de Kalvin Phillips (26 ans) en provenance de Leeds. L'international anglais s'est engagé pour six ans, contre un montant avoisinant les 50 millions de livres (58 millions d'euros). Il portera le numéro 4, laissé vacant depuis le départ de Vincent Kompany.

"City a de nouveau prouvé qu'il était la meilleure équipe du pays avec une équipe incroyable et un manager à Pep Guardiola qui est à juste titre considéré comme le meilleur du monde. Pouvoir jouer sous les ordres de Pep et apprendre de lui et du staff, ainsi que faire partie d'une équipe aussi fantastique est une perspective qui me passionne énormément. City est un club de classe mondiale avec un personnel et des installations de classe mondiale et c'est un rêve devenu réalité d'avoir rejoint le club", a-t-il expliqué dans un communiqué.

Le remplaçant de Fernandinho

Le milieu de terrain, qui a passé une grande partie de sa carrière à Leeds, était l'une des cibles prioritaires de Manchester City au poste depuis le départ de Fernandinho au Brésil. Une deuxième recrue de choix pour Pep Guardiola, puisque Kalvin Phillips est devenu ces dernières saisons un acteur important de la Premier League avec plus de 200 matchs joués avec Leeds. Finaliste de l'Euro avec l'Angleterre, il va retrouvé certains de ses coéquipiers à Manchester (Sterling, Grealish, Stones, Foden).

Il y a quelques semaines, les Citizens avaient déjà frappé très fort en annonçant le transfert d'Erling Haaland jusqu'en 2027 pour un montant avoisinant les 60 millions d'euros. L'ancien buteur du Borussia Dortmund avait affirmé vouloir "gagner des trophées" avec sa nouvelle équipe, où son père a joué de 2000 à 2003.