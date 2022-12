France-Angleterre: le duel Koundé-Foden inquiète grandement Emmanuel Petit

L'équipe de France affronte l'Angleterre samedi en quart de finale de la Coupe du monde. Plusieurs "matchs dans le match" sont attendus, notamment celui entre Kyle Walker et Kylian Mbappé. Mais un autre duel, à l'opposé du terrain, inquiète particulièrement notre consultant Emmanuel Petit: celui entre Jules Koundé et Phil Foden.

Comme espéré par toute l'Angleterre, Phil Foden a joué en tant que titulaire avec l'Angleterre face au Sénégal (3-0) en huitième de finale. Et il a été bon. Suffisamment pour inquiéter Emmanuel Petit pour le duel à venir contre la France samedi, en quart de finale de la Coupe du monde. Spécialiste du poste, dans lequel il excelle, l'ailier anglais fera face à Jules Koundé, défenseur central repositionné côté droit et pas toujours à l'aise dans ce rôle, notamment en équipe de France.

"C'est notre secteur qui rassure le moins depuis le début de la compétition, rappelle Manu Petit. Nos adversaires n'étaient pas les Anglais, ils n'avaient pas la qualité individuelle des Anglais. Eux combinent et cela peut aller très vite. "

Le champion du monde 1998 est d'autant plus inquiet que les quaités des Three Lions peuvent parfaitement correspondre aux faiblesses de l'équipe de France. "Foden est probablement le joueur le plus adroit. S'il y en a bien un capable de distiller des passes lasers, c'est lui. On l'a vu face au Sénégal sur l'ouverture du score, il la met dans le seul espace disponible. Si tu lui laisses ne serait-ce qu'1,50m, avec la qualité qu'il a, et la qualité des joueurs de tête, on risque d'être en grande difficulté, d'autant que nous sommes perfectibles dans le domaine aérien."

Koundé a encore du mal

Même s'il y du mieux par rapport à ce qu'il avait pu démontrer, notamment il y a quelques mois en Ligue des nations au poste de latéral droit, Jules Koundé ne rassure toujours pas totalement. Face au Danemark, malgré une performance d'ensemble plutôt convaincante, il n'était pas passé loin de l'expulsion en fin de première période pour une semelle appuyée au dessus de la cheville.

Contre la Pologne, il a inquiété davantage, en étant mis en grande difficulté par séquence par le latéral polonais Bartosz Bereszynski. Ce qui fait réfléchir notre consultant. "Koundé ne m'a pas rassuré, contre des adversaires qui ne sont pas des cadors, poursuit Emmanuel Petit. Nos latéraux n'ont toujours pas rencontré de joueurs de calibre international. On va être challengés dans la personnalité et le caractère."

Il faudra répondre samedi dans tous ces domaines, et limiter le rayonnement de Phil Foden pour ne pas se mettre en difficultés défensivement. La France n'a toujours pas réalisé le moindre cleen-sheet en quatre matchs depuis le début de la compétition.