Guerre en Ukraine: les supporters de Chelsea priés d’arrêter de scander le nom d’Abramovich

Le ministre de la Technologie britannique souhaite que les supporters de Chelsea "se rappellent qu’Abramovich a des liens étroits avec le président russe Vladimir Poutine" et qu’ils arrêtent de chanter à la gloire de leur futur ex-propriétaire.

Chris Philp, le ministre de la Technologie britannique, n’a visiblement pas apprécié les chants qu’il a entendus lors des matchs de Chelsea contre Burnley (le 5 mars) puis à Norwich (ce jeudi). Que ce soit dans le parcage visiteurs face aux Clarets ou aux Canaries il y a moins de 24 heures, les supporters des Blues ont scandé le nom de Roman Abramovich, propriétaire du club londonien depuis 2003 poussé à vendre à cause du conflit en Ukraine.

Le ministre a tenu à rappeler qu’un tel comportement n’était pas le bienvenu dans ce contexte de conflit armé entre l’Ukraine et la Russie. “Je comprends que les fans de Chelsea ont une certaine affection pour lui, mais lorsque le régime auquel il est associé commet des atrocités, c'est plus important que le football", a-t-il déclaré dans une émission de la BBC Radio Four. Cette semaine, le gouvernement britannique a annoncé sa décision de sanctionner Abramovich pour ses liens supposés avec Vladimir Poutine.

>> Guerre en Ukraine: toutes les conséquences sur le sport en direct

"Les actes barbares (...) sont bien plus importants que le football"

"Je leur demanderais donc de bien réfléchir avant de refaire cela, car les actes barbares du régime de Poutine qu'Abramovich a soutenu sont bien plus importants que le football”, a ajouté Chris Philip.

Contre Burnley, les supporters des Blues avaient scandé le nom de l’oligarque russe pendant un hommage à l’Ukraine, ce qui avait profondément irrité Thomas Tuchel. "Ce n'était pas le moment de donner un autre message. C'était un moment pour montrer du respect, avait regretté le coach allemand. En tant que club, nous avons besoin que nos supporters se joignent à cette minute d'applaudissements.”